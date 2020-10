De cara a las elecciones más grandes del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá atender otras actividades, que si bien son atribuciones del organismo, expertos consideraron que ello puede distraer la atención para la organización y desarrollo de los comicios del próximo año.

Entre las tareas que deberá realizar el Instituto están: la renovación de la presidencia y secretaría general de Morena y el proceso para realizar la consulta popular con el objetivo de conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre el proceso de enjuiciamiento a expresidentes.

Entrevistado por El Economista, el director regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, José Pablo Abreu, resaltó que los partidos políticos pueden solicitar, con cargo a sus prerrogativas, que el INE se encargue de realizar elecciones internas.

Sin embargo, recordó que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que ordenó al Instituto hacer uso de sus facultades para realizar la renovación del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hay una acumulación de tareas que no es lo óptimo, ya que además de la revisión de apoyos para una consulta popular y la organización de la elección más grande, se tiene que organizar la renovación de la dirigencia de un partido, que es una situación extraordinaria”.

El experto dijo que si bien el INE tiene una sobrecarga de trabajo, ya inició con la revisión de firmas para solicitar la consulta popular, y trabajó junto con casas encuestadoras para la renovación de la presidencia y la secretaría general del partido en el poder.

“Tanto la consulta popular como la renovación de un partido son atribuciones del INE y el calendario de verificación de firmas para consultas populares siempre empalma con la organización del proceso electoral federal, lo que no debía empalmarse ahorita sería la elección interna de Morena”, opinó.

En la víspera, el organismo electoral dio a conocer que hay cinco candidatos a la dirigencia nacional de Morena: Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Hilda Díaz, Adriana Menéndez y Yeidckol Polevnsky.

Mientras que para la secretaría general en la contienda están: Citlalli Hernández, Karla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Martha Hernández Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal y Carmen Valdés Salinas.

Por su parte, el profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López, descartó que estas actividades puedan afectar la organización de las elecciones federales del 2021, pero consideró que puede haber cuestionamientos en torno a los criterios que se consideren en la jornada electoral.

“Esto no tiene que ver con la organización, sino con la legitimidad del proceso electoral. Considero que los actores políticos pueden cuestionar al INE, ya que consideran que las o los consejeros no toman decisiones de acuerdo a la ley o criterios previamente planteados. No sería por fraude, sino de origen por la consolidación de partidos y el uso de los recursos de los mismos”.

Por otra parte, manifestó que el INE puede recurrir a distintas medidas para cumplir con sus actividades. Sin embargo, acotó que existe una resistencia importante tanto del árbitro electoral como de los partidos políticos.

“Hay procesos electorales en los que se ha implementado el voto electrónico, pero los mismos partidos se han echado para atrás, ya que de esta manera no pueden llevar gente a votar y, por lo tanto, es complicado controlar los votos a favor de sus candidatos”, explicó Gustavo López.

