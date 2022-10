Concluye en el PRI pasarela de presidenciables

Al concluir en el PRI los “Diálogos por México”, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat se dijeron convencidos de que el tricolor puede regresar al poder, y expresaron su intención de ser candidatos presidenciales en 2024 postulados por una alianza opositora del PRI, PAN, PRD, MC y el movimiento “Unidos”.

“Soy Claudia Ruiz Massieu y no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista (para el 2024)”, dijo la senadora este martes en la sede nacional del PRI en el segundo y último día de “Diálogos por México”.

Con un fuerte discurso de autocrítica, y frente al dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, la senadora Ruiz afirmó que el desprestigio social que vive el PRI sólo puede revertirse si garantiza ser una oposición que honra su palabra, “que no se doble y que no se venda”, y exhortó a los priistas a construir ya una alianza con PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y la agrupación “Unidos” para enfrentar a Morena en 2023 y 2024.

Pidió a los priistas reconocer errores cuando fueron gobierno, como no combatir la corrupción, y más recientemente deshonrar la palabra frente a acuerdos de la alianza Va por México con el PAN y el PRD. También enfiló la crítica al gobierno de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Morena nos tiene divididos, enfrentados, decepcionados y enojados. Para hacer frente a ese partido depredador de libertades e instituciones, destructor de la convivencia democrática y asesino de esperanzas (…) no podemos llegar divididos y no podemos llegar solos. Y menos podemos llegar a destiempo. Por eso el momento de la decisión es ahora. De reconfigurar la alianza y pedir un nuevo voto de confianza”, planteó entre ovaciones.

La senadora Ruiz Massieu, quien votó en contra de la reforma militar respaldada por Morena y Alejandro Moreno, afirmó que “la gente asocia al PRI con la corrupción, pero también con errores presentes como la falta de congruencia de muchos de nuestros principios”.

Sin embargo, expresó que el desprestigio del partido tiene una salida: ser congruentes y construir una alianza. “Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, una oposición inteligente, pero sobre todo quieren una oposición valiente, que no claudique a sus principios, ni a sus anhelos, una oposición que no pontifique con las palabras, sino que inspire con sus acciones, que sepa decir como sí, en vez de estancarse en la queja de cómo Morena no gobierna”.

En el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional del PRI, Enrique de la Madrid fue el segundo este martes en anunciar su intención de ser candidato presidencial aliancista. Subrayó que el país que podemos construir, si trabajamos juntos, “es un México próspero, justo, inclusivo, sustentable y en paz”.

Dijo que “el destino que yo propongo es consolidarnos como un país de clases medias”, lo que requiere consolidar una alianza y un gobierno de coalición, “para salvar a México”.

Añadió que de lo que se trata es “de vivir con dignidad, con un Estado de Derecho que proteja nuestras vidas y nuestras familias”, con respeto a nuestras libertades y apostando “no solo a un cambio de gobierno, sino a un nuevo tipo de sociedad”, más participativa.

Cabe destacar que el lunes, la senadora Beatriz Paredes, el diputado Ildefonso Guajardo y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, también expresaron su intención de ser candidatos aliancistas a la Presidencia.

En ese marco, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, ofreció “piso parejo” a todos los aspirantes presidenciales. “Un piso parejo para la competencia política, porque como bien se señaló, no vamos a permitir que este gobierno siga metiendo las manos en las elecciones, ni atente contra las autoridades electorales”, refirió.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, también participó este martes en “Diálogos por México”, donde explicó el proceso que se vivió en ese estado para lograr la alianza opositora que compitió y ganó a Morena -en junio de este año-la gubernatura del estado.

Expuso que no es fácil construir una alianza, y destacó que se requirió que, por separado, PRI, PAN y PRD realizaran un proceso interno de selección de candidato, y posteriormente se realizó una encuesta que finalmente lo eligió a él como el mejor posicionado.

Finalmente, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que los políticos del PRI están ante la oportunidad histórica de establecer un diálogo abierto y franco para encontrar una fórmula que les permita convencer al electorado que se requiere con urgencia corregir el rumbo del país. Ante la elección del próximo año en su estado para elegir un nuevo gobernador, Riquelme resaltó que: “me queda perfectamente claro que mi tarea es morirme en la raya para entregar el estado a un priista”.

kg