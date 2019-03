Desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León hasta la fecha los comunicadores en general y los caricaturistas en particular han tenido plena libertad para hacer la crítica al poderoso, aseguró el caricaturista Magú.

Entrevistado en el estudio de su casa, Bulmaro Castellanos Loza, alias Magú, quien publica en el periódico La Jornada, dijo que por mucho que el presidente Andrés Manuel López Obrador se queje, no hay ninguna presión para que se limite la libertad de expresión de quienes lo critican.

El experimentado caricaturista, quien formó su pseudónimo del juego de palabras de Gumaro (Gumaro- Guma, Guma- Magú), como sus padres decidieron llamarlo cuando era niño, aunque cuando nació le habían puesto Bulmaro, cuenta que publica en un periódico que ha sido simpatizante desde hace varios años del proyecto de López Obrador y así se mantiene.

Sin embargo, es un medio donde tiene “toda la libertad” de publicar lo que él considere sin ningún tipo de censura.

El caricaturista, que hace varios años, cuando trabajaba en el diario unomásuno se volvió famoso porque un día publicó que, como en esa ocasión no tenía idea de qué publicar en el espacio de la página tres, escribió “aquí les dejo una bolita”, dijo que hoy en el escenario político nacional la novedad es que públicamente hay comunicadores y caricaturistas que siguen comprometidos con López Obrador y no lo critican.

Incluso expone que hay quienes lo han acusado de traidor porque es un militante de izquierda desde hace muchos años y ahora que hay un gobierno de izquierda encabezado por López Obrador, él lo critica a través de su trabajo periodístico.

“Lo acusan a uno de traidor o de enemigo de las causas sociales (…) y entonces comienzan a atacarlo a uno como si fuera un enemigo”.

No obstante, dijo: “A mí no me preocupa que me acusen de ser de repente enemigo de la izquierda en general; no me he reconocido como enemigo de la izquierda”.

Expresó que, en todo caso, lo que hace es señalar lo que a su parecer no está bien de este gobierno para que lo corrija.

Magú consideró que el presidente no se está cuidando de dar sus opiniones y contribuye a que quienes lo defienden exacerben su estado de ánimo.

Recuerda que él dejó de ser un apoyador de Andrés Manuel López Obrador desde que rechazó el resultado de las elecciones del año 2006 donde resultó triunfador Felipe Calderón, pues él considera que no fue una posición correcta.

Tenemos un presidente que acapara la agenda

El caricaturista admitió que le genera cierto conflicto personal la presión cotidiana de ser el único cartonista de La Jornada que todos los días le hace un cartón al presidente Andrés Manuel López Obrador para criticarlo, como lo hacia con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Pero, al parecer, a Magú le preocupa más que mientras que con peña nieto, por ejemplo, había muchos personajes del poder públicos y se podía diversificar la crítica, hoy tenemos a un presidente de la República con una forma personalísima de gobernar y acapara la agenda y el escenario y, por tanto, es a él a quien hay que criticarlo de lo que hace mal como gobierno.

