La ASF identificó irregularidades por cerca de un millón 127,487 pesos en la compra y adquisición de medicamentos para instituciones de salud del país, además de que sólo fueron adjudicas poco más de la mitad de los medicamentos y material de curación para el Sistema de Salud para el ejercicio 2020.

Como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó cinco recomendaciones y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por la Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2020, debido a diversas inconsistencias en los procesos de la licitación.

Entre las principales irregularidades se halló que “no se atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos”, ya que de las 792 partidas requeridas por las 36 Instituciones Públicas Participantes (IPP), como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entre otros hospitales, institutos y centros comunitarios, sólo se licitaron 632 (80.0%), de las cuales 228 se declararon desiertas, por lo que sólo 404 fueron adjudicadas (63.4%).

Asimismo, se advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de realizar dicho proceso, no verificó que las 36 IPP presentaran en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos para participar en el procedimiento de consolidación.

Incluso se identificó que en 30 de estos centros médicos no había constancia de que no existieran medicamentos y bienes terapéuticos en almacén; en 35 no se sabía la cantidad y tipo de medicamentos y bienes terapéuticos que requerían.

En tanto, la ASF identificó que se recibieron propuestas de tres licitantes cuyos registros sanitarios no contaron con las vigencias actualizadas; se adjudicó una partida a un licitante que no contó con la titularidad del Registro Sanitario; siete partidas se desecharon sin cumplir con las evaluaciones técnicas.

Mientras que se adjudicó una partida bajo la modalidad de Precio Máximo de Referencia con un sobreprecio que representó una diferencia de más de 253,000 pesos y se desechó una partida sin justificar los motivos, no obstante que cumplió con los aspectos técnicos.

Además, se identificó que Insabi, respecto a dos contratos revisados para la compra de medicamentos y bienes terapéuticos, no proporcionó evidencia de la aplicación de penas convencionales por 1 millón 71,000 pesos, mismos que están pendientes de aclaración.

