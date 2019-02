La Cámara de Senadores citará a comparecer a Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que informe del avance de la investigación de la caída del helicóptero Agusta A-109, en diciembre pasado, que ocasionó la muerte del senador del PAN Rafael Moreno Valle y de su esposa Martha Érika Alonso, así como de dos pilotos y un asistente del legislador.

A través de un punto de acuerdo que se presentará en la sesión ordinaria de hoy respaldado por las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, según informó Manuel Añorve Baños (PRI), se citará al funcionario “porque existe mucha confusión, mucha desinformación, y lo único que queremos es transparencia y resultados concretos de este lamentable accidente”.

El integrante de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos el 24 de diciembre del 2018 en el estado de Puebla anunció que el grupo de trabajo plural se reunirá también, de manera pública, con los secretarios de la Defensa y de Marina, así como con todos los involucrados en las indagatorias.

Difundirán audio

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, calificó como una confusión de esa dependencia haber reservado por cinco años los audios de la cabina del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El funcionario prometió que hoy se darán a conocer.

“Mañana (hoy jueves) se va a explicar, fue una confusión. Esta es una reserva normal que se hace, pero es un máximo. (...) Hay una falla, vamos a abrir eso de inmediato”, comentó.

Destacó que continúan las investigaciones de los motores y turbinas del helicóptero, los cuales se analizan por peritos en Estados Unidos y Canadá.

El secretario comentó: “Si no mal recuerdo, se comunicó la nave con la torre de control de Puebla y se le dijo a la nave que cuando llegara a tal posición, que eran alrededor de 10 minutos de vuelo, te conectas con nosotros para saber que vas ahí. Pasaron los 10 minutos y no hubo comunicación, la torre de control llamó y no hubo contestación. Llamó nueve veces y no hubo contestación. Entonces se dio la alarma y empezó la búsqueda del helicóptero. Pero eso está y se los vamos a dar a conocer de inmediato”.