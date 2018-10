El diputado federal de Morena Cipriano Charrez Pedraza, a quien se le involucra en un accidente automovilístico suscitado la madrugada del pasado sábado en el que murió un joven de 21 años, negó las acusaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo en su contra y señaló que él no conducía el automóvil y tampoco se encontraba en estado de ebriedad.

En rueda de prensa en la que el legislador no aceptó responder preguntas, aseguró que quien conducía el vehículo era uno de sus colaboradores y enfatizó que no huyó del lugar y que estuvo presente hasta la llegada de las autoridades.

"Los vídeos e imágenes, que algunos medios han difundido, es el momento en el cual salí del vehículo en el que viajaba, porque ya comenzaba a incendiarse, también es completamente falso que un servidor o mi colaborador estuviéramos en estado de ebriedad o hubiéramos ingerido bebidas alcohólicas".

Aseguró haberse presentado a rendir su testimonio ante el Ministerio Público y declaró que no tomaron sus declaraciones ya que no habían denuncias en su contra ni fue requerido como testigo.

"Importante, no me amparare en mi fuero de diputado federal, como lo he señalado estoy a la disposición de las autoridades en lo que se refiere a este tema para el deslinde de responsabilidades. Expresó nuevamente mis condolencias a los familiares de la persona que falleció en este lamentable percance. Finalmente quiero decirles que un servidor no evade sus responsabilidades”, concluyó Charrez Pedraza.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la carretera México - Laredo cuando la camioneta Raptor, Ford con placas HJ43135 en la que viajaba el legislador impactó contra un automóvil de transporte público tipo taxi , el cual se incendió y el chofer de la unidad murió calcinado.

Tras el accidente, en redes sociales circuló un vídeo en el que se ve como el diputado abandona la camioneta en la que viajaba mientras que sus acompañantes intentan evitar que sea reconocido por los testigos en el lugar de los hechos.