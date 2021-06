La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 36 denuncias por ciberataques o hackeos en los últimos nueve años, de las cuales cinco han ocurrido en 2021. Entre el año pasado y lo que va del actual, diversas dependencias como Pemex, las secretarías de la Función Pública, de Economía y más recientemente la Lotería Nacional, han sido blanco de ataques informáticos.

El experto en materia de ciberseguridad, Israel Reyes Gómez, alertó que “México está rezagado” en esa materia, por lo que requieren actualizar en el Código Penal Federal sanciones para los particulares que ataquen los sistemas informáticos gubernamental dentro o fuera del país con el propósito de robar o secuestrar información estratégica.

De acuerdo con un informe de transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR), con folio 0001700148221, en el 2012 y 2013 recibió una denuncia por año debido a infiltración de sistemas; en 2014 recibió nueve denuncias; en 2015 siete; en 2016 cuatro; en 2017 una; en 2018 dos; en 2019 una; en 2020 cinco y la misma cantidad en lo que va del 2021.

Entre 2020 y 2021, Pemex, las secretarías de la Función Pública, de Economía, la Lotería Nacional y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, han sufrido vulneración a sus sistemas, mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México han sufrido intentos de hackeo. Todas estas instituciones han asegurado que nunca estuvo en riesgo información sensible.

Vulnerabilidadde organizaciones

Israel Reyes Gómez, experto en proyectos de gobierno en ciberseguridad con especialidad en criptografía en el ámbito militar, bancario y gubernamental, dijo que existe una “pandemia” de ciberataques no sólo en México, sino también en Estados Unidos donde han hackeado los sistemas de oleoductos de Georgia, una planta de carnes y a una empresa de paneles solares.

“Pero en México también hemos visto un crecimiento exponencial de esos ataques; vimos lo que le pasó a Pemex, lo que le pasó a Banxico, a las secretarías de Economía, de la Función Pública, al SAT y a Conapred y lo más reciente la Lotería Nacional. Esta serie de ataques ya son crónicos, cada vez más agudos y que causan más daño.

“Lo preocupante de estos ciberataques, es que no pasan en el momento que se dan a conocer, por lo regular los cibercriminales infiltran los sistemas en promedio ocho meses antes, un año antes, ya sea que meten el código malicioso y proceden al espionaje, que es el medio por el que conocen cuáles son los sistemas críticos importantes, que son los que targets o los focus, los que van a secuestrar para pedir una recompensa.

México sí está vulnerable porque es un país estratégico para Estados Unidos lo cual lo pone en el foco de posibles ataques a infraestructura crítica y también a sus sistemas electorales”, alertó.

“Si hackearon a Facebook y tiene todo un equipo de seguridad cibernética y le robaron 533 millones de cuentas de usuarios, infiltraron a la CIA, al Pentágono y al FBI ¿en qué vulnerabilidad pueden estar las institucionales nacionales?”, preguntó.

Por ello, el experto sugirió al gobierno de México actualizar los marcos jurídicos punitivos existentes en ciberseguridad que protejan la privacidad y protección de los datos cuando son de alto valor; crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica y crear soberanía de la información gubernamental, ya que las bases de datos están resguardadas en plataformas en Estados Unidos, Brasil o países de Europa. Enfatizó que esto se hace más necesario ya que el gobierno busca crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

“Es necesario crear una modernización de la infraestructura para reducir las vulnerabilidades. También desarrollar el talento mexicano, porque no hay tantos especialistas en ciberseguridad y datos. También indemnizarnos tecnológicamente, no solo ser consumidores, sino ser proveedores de tecnología. No tenemos soberanía de la información ni de los datos, porque la mayoría de la información crítica de un país está de manera digital, y esos activos digitales por lo regular no se encuentran México, sino en plataformas que están en Estados Unidos, Brasil o en países de Europa, tenemos que tener soberanía de la información”, resaltó.