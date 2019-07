El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que están descartados aranceles para México, por ahora, debido al trabajo hecho para contener la migración.

En Palacio Nacional, López Obrador insistió que no desea promover un conflicto con ningún gobierno extranjero, a menos de que haya una situación “insoportable”, o que esté de por medio la dignidad y la soberanía del país.

“El que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro, porque no queremos la confrontación; vamos a evitar la confrontación, vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación.

“Celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria”, refirió.

López Obrador dijo que no toma como una afrenta la amenaza que lanzó Trump a México para contener la migración.

“A mí lo que me importa es que no se afecte la economía y el bienestar de los mexicanos. Eso es lo que me importa, que no se generen conflictos. Yo creo que a todos los mexicanos nos interesa que no tengamos pleitos, que no tengamos confrontación con gobiernos extranjeros”, aseveró.

“Ya cuando sea insoportable, porque esté de por medio la dignidad, la soberanía, entonces, creo yo, como lo expresé, que todos los mexicanos vamos a cerrar filas y vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y nuestra soberanía.

“Pero no caer en ninguna provocación, ser prudente, nada de balandronadas. Lo cortés no quita lo valiente. Eso es lo que puedo comentar”, mencionó.

El lunes, el presidente Donald Trump expresó que México está haciendo un “gran trabajo” para frenar la migración, y retiró su amenaza de imponer aranceles.

“Creo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) está haciendo un gran trabajo. Puso a 16,000 personas (de la Guardia Nacional) en este fin de semana en la frontera, están haciendo un gran trabajo. Tiene 6,000 personas (de la guardia) en la frontera con Guatemala”, aseguró el mandatario estadounidense.

“Hasta ahora lo han hecho muy bien. Y por eso no estoy imponiendo aranceles. De lo contrario impondría aranceles. Y no quiero imponer aranceles a México”, indicó Donald Trump.

[email protected]