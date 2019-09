El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que el Gobierno promoverá ante la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación los procedimientos legales correspondientes en contra del juez federal en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo alias “El Gil”, el principal autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Considero que esta liberación sentó un precedente grave de impunidad.

Encinas anunció que el Gobierno federal también promoverá los procedimientos correspondientes contra los funcionarios de la Fiscalía involucrados en esta liberación. En tanto, Alejandro Encimas exhortó al Fiscal General de la República para que se refuercen las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Unidad de Investigación en el caso Ayotzinapa.

En tanto, Encinas aseguró que 50 detenidos involucrados en este caso serán liberados por la indebida y deficiente investigación. Sin embargo, aseguró que en el caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, no hay referente que señale una posible liberación. Respecto al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, indicó que continúan el procedimiento administrativo sancionatorio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión del Congreso de Veracruz, con mayoría de Morena, que removió a Jorge Winckler como Fiscal estatal. Cuestionó por qué el Gobernador tiene que tener a un funcionario que no nombró, a pesar de ser el titular del Ejecutivo estatal.

López Obrador celebró que la Cámara de Diputados no haya modificado la Ley Orgánica del Congreso para permitir que Morena se quedara seis meses más con la presidencia de ese recinto legislativo, y lo cual provocó la dimisión del diputado Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara baja. López Obrador dijo que se debe respetar la ley. Dijo que esto implica que se respete la ley en Baja California y no se permita la ampliación de tres a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. “No se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos, no se puede hacer la ley a la medida”, dijo.