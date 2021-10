Caravana suma a nuevos migrantes rumbo a la Ciudad de México

A diferencia de otras movilizaciones, hasta ahora no se han registrado confrontaciones entre fuerzas de seguridad y migrantes, según testimonios dados a Reuters. No obstante cientos de migrantes, principalmente haitianos, prefirieron no avanzar por temor a ser detenidos o deportados, como ha ocurrido recientemente.