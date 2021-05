Rosa Elia Milán Pintor, candidata del PT-Morena a la alcaldía de Cuitzeo, Michoacán, se reportó ilesa luego de que anoche sujetos armados dispararon contra el vehículo en que viajaba ella y su familia.

La noche del domingo, la candidata regresaba al municipio de Cuitzeo, proveniente de la comunidad de Mariano Escobedo, cuando sujetos armados que se trasladaban en una motocicleta y un vehículo, abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaba la candidata junto con su esposo, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

A través de sus redes sociales, Rosa Elia Milán Pintor indicó estar bien de salud, y destacó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán ya realiza las investigaciones para localizar a los responsables.

“Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales. La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán.

“También aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio”, sostuvo.

A la fecha son 89 políticos, 35 de ellos candidatos, que han sido asesinados desde hace ocho meses cuando comenzó el proceso electoral en curso, de acuerdo con la consultora Etellekt.

Según esa consultora, el 75% de los 89 políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales. Y de los 35 aspirantes y candidatos asesinados, 30 buscaban cargos municipales, el 90% de ellos eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar.

“Adicionalmente a los 89 políticos asesinados, han perdido la vida en atentados, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos; también han sido asesinados 99 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas”, mencionó.