Calificada por la oposición como una “Ley a modo” creada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República; con una discusión que se extendió por horas y que llevó a la aprobación de cerca de cinco reservas, lo que la devuelve al Senado de la República.

Esta ley, propuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) el 7 de octubre de 2020 y que se presume fue impulsada por el titular de la FGR, fue aprobada por votación unánime de la Cámara Alta el 17 de marzo de 2021, expide la Ley de la Fiscalía General de la República, abrogando la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, creada apenas en 2018 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 65 ordenamientos legales.

Con 334 votos en pro, 109 en contra y 5 abstenciones, se avala dictamen que expide la Ley de la @FGRMexico, abroga la Ley Orgánica de la FGR y reforma, adiciona y deroga disposiciones de distintos ordenamientos legales. Se devuelve al @senadomexicano pic.twitter.com/I7KxbE9AIq — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 23, 2021

El pleno de San Lázaro avaló las reformas con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, pese al llamado de familiares de víctimas y organizaciones sociales de no aprobar esta nueva ley debido a que, entre otras cosas, violenta sus derechos humanos, significaría un retroceso a su búsqueda de justicia, además de que limitaría las atribuciones de la FGR en temas como búsqueda de personas, colaboración con otras instancias de gobierno, además de mantener esquemas parecidos a la recién desaparecida Procuraduría General de la República.

Durante la discusión del dictamen, fueron presentadas decenas de reservas, sin embargo, sólo unas cuantas lograron ser aprobadas, entre ellas la presentada por el diputado Enrique Ochoa Reza, del grupo parlamentario del PRI, al artículo 5 de esta nueva ley, que estable que la Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, además de que la víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.

Ochoa Reza reconoció que dicha modificación fue acordada bajo consenso de los coordinadores de Morena, Ignacio Mier y a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya.

�� La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico). Se devolvió al @senadomexicano para los efectos del inciso E, del artículo 72 constitucional.https://t.co/P4ILUiCxfe — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 23, 2021

Sobre el tema, la diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) criticó dichos acuerdos, pues, dijo, ya circulaba un documento con cinco artículos consensuados con la gente de la Fiscalía General de la República y uno de ellos es este, “pero, ni siquiera es, o sea, tienen la desfachatez de tomar la reserva que hicieron las organizaciones, pero le quitan una parte, la abrogación de la representación social de las víctimas y ponen lo que sí les conviene y así van, les puedo decir casi, casi qué artículos van a ser.

“No, no es cierto. No nos engañemos, aunque se apruebe esta reserva no cambia en realidad la situación en que se encuentran las víctimas, van a incorporar una parte que es sustancial porque además saben que está en la Constitución que es atraer la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, eso está en la Constitución y lo tienen que hacer”, acusó.

En tanto, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, expresó que “hay que reconocer que así es la política, que no estamos abstraídos de la política y que, si de verdad queremos construir algo que vaya al centro de nuestras decisiones, las víctimas tenemos que seguir construyendo”.

“Y eso fue lo que hicimos el día de hoy, seguir construyendo con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el coordinador de la mayoría. Seguimos poniendo en el centro a las ciudadanas y a los ciudadanos”, dijo.

Por otro lado, el Pleno también aprobó reservas para que las víctimas puedan involucrarse en la investigación de los casos.

La reserva al artículo 40 del dictamen que expide la Ley de la FGR, propuesta por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (Movimiento Ciudadano), para que las víctimas, sus representantes y sus familias puedan involucrarse en la investigación de los casos.

En ese sentido, la legisladora expuso que su propuesta plantea que la FGR tendrá la obligación de recibir propuestas de líneas de investigación que formules las víctimas y sus asesores; asimismo, considerarlas en la generación o modificación de planes de investigación y diligencias.

Detalló que se estipula que se deberá dar acceso a los registros de los casos y carpetas de investigación y proporcionar copia gratuita en forma física o magnética, solicitada por las víctimas del delito y sus representantes.

Además, se les deberá garantizar la consulta de la información genética de sus familiares resguardada en las bases de datos forenses para la identificación de cuerpos o restos humanos en el caso de personas desaparecidas.

