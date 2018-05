Mientras no se haga justicia, es importante hacer visible el tema del Colegio Enrique Rébsamen, donde fallecieron 19 niños, dos maestras y cinco personas de intendencia en el sismo del 19 de septiembre pasado, afirmó Alejandra Barrales, candidata perredista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Al asistir al homenaje de las dos maestras que murieron al desplomarse el plantel, la aspirante a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente señaló que este caso debe hacerse visible porque se trató de negligencia y omisión, y debe investigarse para saber si fue por corrupción o por ignorancia.

Ratificó ante los padres de familia su acompañamiento y compromiso para hacer justicia a la víctimas del 19 de septiembre pasado, como lo hizo desde el primer día que inició el proceso electoral que vive la ciudad, y aunque no hay manera de reparar el daño, es importante que la justicia se aplique y los responsables de esta tragedia no queden impunes.

Hoy está claro, dijo, que hay nombres y apellidos de los responsables, y aunque a nadie se puede culpar de que tiemble, sí se puede acusar que no se acataron los señalamientos de que la escuela no podía seguir funcionando tras el primer terremoto de septiembre, por lo que existe omisión y negligencia.

Acompañada del presidente del Partido de la Revolución Democrático (PRD) capitalino, Raúl Flores, con quien arribó a las inmediaciones del Colegio Enrique Rébsamen, a donde fue invitada por Mireya Rodríguez, mamá de Paola Jurado, fallecida en el lugar, añadió que lo menos que puede hacer es investigar el caso y trabajar para que en la capital la vida sea el principal valor a cuidar.

Barrales Magdaleno recordó que en este caso hay un doble agravio, porque la persona responsable de esta tragedia pretende gobernar la ciudad y eso sería lamentable, porque ésa no es la autoridad que requiere la ciudadanía.

"Sé que me van a acusar de muchas cosas, sé que no van aceptar que estemos levantando la voz en este sentido, pero mi condición de candidata no cancela mi condición de madre de familia", subrayó y agregó que no parará hasta que en este caso se haga justicia.