El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el próximo 11 de mayo asistirá al penal femenil de Santa Martha Acatitla para entrevistarse con mujeres que aseguran estar presas injustamente, entre ellas la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

En conferencia de prensa este miércoles, el presidente de la Corte indicó que ha dialogado en diversas ocasiones con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para conocer las condiciones para su visita al centro penitenciario.

Mencionó que posterior a su visita el 11 de mayo al penal de Santa Martha Acatitla se reunirá con Sheinbaum Pardo, para comentarle sus impresiones, y eventualmente lograr un plan de trabajo conjunto.

Resaltó la posibilidad de que se pueda realizar un convenio con el Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que abogados públicos analicen los casos de algunas presas que lo requieran.

Cabe destacar que el mes pasado, la extitular de Sedesol y Sedatu informó que envió un escrito al ministro Arturo Zaldívar para invitarlo a acudir al penal de Santa Martha, y pedir sus “buenos oficios” a fin de que el Poder Judicial de la Federación firme un convenio con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que se revisen los expedientes de las mujeres presas y que alegan inocencia, abuso de la prisión preventiva o persecución política, como en su caso.

Al respecto, el ministro Zaldívar dijo en aquella ocasión que recibió el escrito, aunque evitó responder si entre las firmantes se encontraba Rosario Robles.

“Recibí una comunicación de 663 mujeres presas en Santa Martha Acatitla. En esa comunicación reconocen que yo no tengo competencia en los temas que me están planteando, sobre todo porque se trata de temas del fuero común, pero me expresan de manera muy afectuosa que me consideran un aliado de la causa de las mujeres y que por eso acuden a mí. Me expresan las condiciones con las que están viviendo, el abuso de la prisión preventiva, vinculado este abuso con que ahora es muy sencillo dictar un auto para someter a alguien a proceso, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio y me invitan a que las visite y a poder oír sus preocupaciones”, indicó.