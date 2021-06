Descrito por algunos como “peor que Guantánamo”, el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan alojó simultáneamente a cinco conspicuos reos: el banquero Jeffrey Epstein; el fundador de NXIVM, Keith Raniere; el ex fiscal de Nayarit, Edgar El Diablo Veytia, Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera.

Hace dos años, en distintas áreas de esa cárcel, ese quinteto coincidió fugazmente, mientras eran procesados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Solo El Chapo —alguna vez enlistado como el hombre más buscado por el FBI— estuvo aislado, en una celda sin acompañantes, en la que solo vestía un blusón pesado, sin ropa interior. El nivel de iluminación de la celda podía ser graduado, pero nunca estaba a oscuras. Y no había hay sábanas o cualquier otro material que el interno pudiera usar para autolesionarse.

Esos juicios despertaron la atención de medios globales, durante meses. Keegan Hamilton, de ViceNews, se convirtió en una referencia por su cobertura en tiempo real a través de Twitter. Otros colegas también informaron sobre los testimonios rendidos en el juicio y las pruebas presentadas por la fiscalía. Y con eso emprendieron proyectos de largo aliento decenas de entrevistas con pistoleros del cártel, periodistas y figuras políticas mexicanas, familiares del Chapo y la DEA. agentes que lo derribaron.

Dos de esos proyectos derivaron en libros que pronto llegarán a librerías.

Originario de Brooklyn, Noah Hurowitz cubrió el juicio a El Chapo —el narcotraficante más célebre y vilipendiado desde Pablo Escobar— para Rolling Stone. A partir de ese trabajo, Atria Books le encargó trascender la leyenda de El Chapo y profundiza en la vida y el legado de Guzmán Loera. El telón de fondo: la consolidación de las bandas del crimen organizado y la posterior la guerra contra las drogas en México, mientras en Estados Unidos se extendían los opioides sintéticos, como el fentanilo.

El Chapo: The Untold Story of the World’s Most Infamous Drug Lord incluye entrevistas con ex miembros del cártel de Sinaloa que permitieron recopilar detalles inéditos sobre sus dos fugas de penales de máxima seguridad en México y finalmente retratar la paranoia y el narcisismo que finalmente llevaron a su captura.

Apenas hace tres días Escribana Books lanzó El Chapo, más allá de la duda razonable, de Jesús García, uno de los periodistas que atestiguó las comparecencias de Joaquín Guzmán Loera ante el tribunal de Nueva York que lo sentenció a prisión perpetua.

También a partir de la evidencia presentada por los fiscales en la Corte del Distrito de Brooklyn y los testimonios obtenidos con la aplicación de criterios de oportunidad —principalmente el de Vicente Lambada— esta pieza de no ficción plantea que otros políticos y militares de alto rango debían afrontar cargos por narcotráfico en México y Estados Unidos. El general Salvador Cienfuegos Zepeda y el ex fiscal nayarita, Edgar Veytia, son los protagonistas que entran en escena en esta obra de pasta blanda y 278 páginas, prologada por el escritor Ioan Grillo. El costo por ejemplar es de 850 pesos.

Grillo, historiador inglés con dos décadas de trabajo periodístico en México, es autor de El Narco (2011) y Los caudillos del crimen: de la Guerra Fría a las narcoguerras (2016), en los que profundiza sobre el auge de los carteles mexicanos que la DEA y el FBI han tratado de desactivar. Sus primeros reportes sobre la narcopolítica en Tamaulipas y el Cartel del Golfo son la base de la investigación que fundamenta Blood Gun Money: How America arms gangs and cartels, que apenas hace tres meses llegó a las librerías. Su versión de pasta dura cuesta 500 pesos.

Del narcotráfico al contrabando de armas. Norteamérica es una región violenta. El rastreo de las armas legales que pasan por el mercado negro y llegan a manos criminales, va más allá de Rápido y Furioso.

Efectos secundarios

ASCENSO. La EGADE Business School del Tec de Monterrey fue admitida en el Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC, por sus siglas en inglés), un conglomerado que reúne a 229 escuelas de negocios líderes mundiales.

¿VOTO ÚTIL? En la lucha por un electorado sofisticado, Jorge Hank Rhon y Lupita Jones abrieron el camino a la abanderada de Morena a la gubernatura de Baja California. El intercambio de epítetos entre los rivales fue incesante. Sobre la declaración de la candidata de la alianza “Va por Baja California —quien afirmó que le ofrecieron 5 millones de dólares para declinar a favor de Hank— vino el revire del abanderado del PES. “Si hay candidatos que se están vendiendo, yo no compro. Y si hay alguien que los está comprando, yo no me vendo", sentenció.