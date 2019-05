En España, el dueño de Altos Hornos de México ingresó a prisión preventiva, país desde el cual negó las acusaciones hechas en México, además de oponerse a la extradición. El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió por la mañana que se había decidido liberar las cuentas de AHMSA.

Asimismo, el gobierno federal negó una persecución política en contra de Emilio Lozoya, mientras que la Fiscalía General pidió a Interpol su búsqueda fuera de México.

Descongelan cuentas de Altos Hornos

Procedimiento de Ancira podría tardar cerca de 40 días

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), ingresó a prisión preventiva en Madrid, a la espera de que las autoridades españolas confirmen su extradición a nuestro país, un proceso que podría durar varias semanas, según explicaron fuentes judiciales locales.

Ancira, de 67 años de edad, se opuso a la extradición, declaró desde los juzgados de Palma de Mallorca, ciudad donde fue detenido el martes, cuando se disponía a abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.

En presencia de su abogado, negó las acusaciones de blanqueo y malversación que pesan en su contra por la presunta venta irregular de una planta fertilizante a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 2013, cuando era dirigida por Emilio Lozoya Austin. Esa operación habría ocasionado a Pemex una grave pérdida patrimonial.

El empresario mexicano también es acusado de su presunta vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó declaración a Ancira por videoconferencia, y decretó prisión provisional hasta que se produzca la extradición.

La última palabra la tiene el gobierno español, que reunido en Consejo de Ministros decidirá sobre la petición de la fiscalía mexicana en un plazo máximo de 40 días.

El siguiente paso en el camino a la extradición de Ancira será una vista en la Audiencia Nacional, en la cual tendrá que declarar si está conforme con su entrega a las autoridades mexicanas. Un formalismo que exige la ley.

Sobre la captura del empresario, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó que antes de que se pudiera liberar la ficha roja que le hubiera impedido esconderse en aquel país, pasaron 48 horas mientras se revisaba toda la documentación que presentó la FGR.

El proceso de extradición, dijo, puede durar alrededor de 45 días, si bien se hará llegar al juez español de la causa toda la información con la que se cuenta, para obtenerla.

Liberan recursos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, descongeló las cuentas bancarias corporativas de AHMSA, con la finalidad de no afectar a los trabajadores de esa empresa.

En Palacio Nacional, el primer mandatario detalló que la decisión de liberar las cuentas bancarias de AHMSA tiene el propósito de que no se vaya a utilizar como pretexto para argumentar que es necesario que Alonso Ancira sea liberado.

“Una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario, completamente distinto”, dijo.

El ejecutivo federal reconoció que lo buscaron legisladores de Coahuila preocupados por el impacto que tendría el eventual cierre de la planta en Monclova.

Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco, nunca he visto al señor de AHMSA, ni al exdirector de Pemex (Emilio Lozoya). Son procesos que ya venían de tiempo atrás”, comentó el presidente de la República.

Fiscalía afirma que son “delitos graves”

Niega López Obrador que sea una persecución política

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la policía internacional Interpol activar una ficha roja para localizar al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin por delitos de corrupción. El gobierno federal negó una persecución política contra el exfuncionario, mientras que la Fiscalía descartó que en caso de ser detenido, Lozoya obtenga la libertad.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que en los cateos realizados, uno en una casa de Lozoya y otro en la de su papá en la Ciudad de México, “no había nadie ahí, más que empleados recibiendo llamadas”. El fiscal evitó revelar si hay indicios de que Lozoya esté en México.

Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex, informó que logró ante un juez una suspensión provisional para su cliente, a fin de que la autoridad que lo solicita le informe los delitos que le imputan. Al respecto, el fiscal Gertz afirmó que es un derecho constitucional de Lozoya que se le notifiquen las causas penales que se le imputan; sin embargo, dijo, “que se presente”.

El titular de la Fiscalía argumentó que la suspensión lograda por la defensa de Lozoya no lo exime de recibir prisión preventiva oficiosa en caso de ser detenido, dado que el delito que se le imputa, uso de fondos de carácter ilícito (sic), es grave. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que la suspensión provisional, como medida cautelar, no significa el otorgamiento del amparo, por lo que dicho recurso “no surtirá efectos si se trata de delitos en donde proceda la prisión preventiva oficiosa, o de delitos considerados como graves”.

El abogado Javier Coello afirmó que la Fiscalía implica a su cliente en la compra, con un sobrecosto, de la planta Agro Nitrogenados, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA). El litigante argumentó que Lozoya no firmó el contrato, porque además implicaría la aprobación del Consejo de Administración de Pemex. Dijo que sí tiene comunicación con su cliente, y esperará para decidir si se presenta o no a declarar. Coello sostuvo que está analizando la posibilidad de solicitar que sea llamado a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin persecución

Sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, negaron una persecución.

“No hay persecución política. Son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces. Es todo”, expresó López Obrador.

La secretaria Sánchez Cordero descartó que la Fiscalía haya dado trato preferencial a la denuncia que promovió el presidente López Obrador en marzo pasado por la compra de la planta.

“Todas las denuncias que habían en curso siguen. Nosotros no podemos detener las denuncias en curso, el auditor superior de la Federación en muchos de estos casos presentó una denuncia”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo durante una entrevista en Tabasco que hoy en nuestro país no hay intocables, por más poderosos que pudieran ser o haber sido. (Con información de Notimex y AFP)