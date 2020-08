Un juez federal deberá resolver en los próximos meses si suspende o no el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Un Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación declaró fundado un recurso de queja presentado contra el desechamiento de la demanda de amparo con la que se impugnó el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, por lo que ahora un juez la deberá admitir para su análisis.

El recurso fue promovido por Carlos Pérez Vázquez, exaspirante a ombudsperson, quien —entrevistado por El Economista— indicó que todos los nombramientos de titular de la CNDH han sido impugnados ante el Poder Judicial de la Federación, pero ésta es la primera vez que se concede un procedimiento de amparo.

“Ese es el gran paso, el juez ya no decide si lo revisa o no, lo tiene que revisar; y tiene que hacer un juicio, y decidir si hubo violaciones procedimentales o no. Antes ni siquiera se permitía eso, te cerraban la puerta, no podías aspirar ni siquiera a que el juez lo analizara. Aquí el juez ya no puede decir que no lo puede revisar, lo tiene que revisar. Y espero que los argumentos que presenté sean suficientemente convincentes constitucionalmente para que nos dé la razón”, comentó.

Pérez Vázquez mencionó que en caso de que se dé un fallo a su favor se tendrá que notificar al Senado para que revise las pruebas de las partes y realizar una audiencia constitucional para resolver si procede o no la suspensión y revocación del nombramiento de Piedra Ibarra.

Acotó que los actos reclamados en la demanda de amparo son presuntas violaciones procesales, desde la convocatoria emitida por el Senado para aspirantes; que no se tomó en cuenta la consulta pública; la terna no estuvo fundada en los indicadores de la convocatoria; que la terna fue votada tres veces por el pleno; y que supuestamente no se alcanzaron las dos terceras partes para el nombramiento.

“Lo que yo pedí en la suspensión es que se revoque el nombramiento, que se suspenda, porque en mi opinión es nulo de pleno derecho y tiene que suspenderse para evitar que me siga causando perjuicio, que siga dañando mis derechos.

“Yo desde el principio me opuse a su nombramiento, no por ella, sino por la cantidad de irregularidades que se cometieron en el proceso de nombramiento. Para mí su nombramiento es ilegítimo y es nulo porque transgredió el procedimiento de la ley, de la Constitución, los Principios de París que rigen el funcionamiento de la CNDH. Yo esperaría que el juez de Distrito me dé la razón, creo que las violaciones son clarísimas. Todo el mundo lo vio, lo de la votación fue abierta, que faltaron votos y aun así los contaron. Por lo tanto, el nombramiento es inexistente porque se violaron los procedimientos”, planteó.

Pérez Vázquez estimó que el juez federal podría resolver en un plazo máximo de siete meses la legalidad o no del procedimiento de nombramiento de Rosario Piedra Ibarra.

