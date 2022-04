Violencia de género

¿Amores que matan nunca mueren?: Las infancias, el hogar y el amor (también el propio)

El amor no duele, no incomoda, no lastima y tampoco mata. Sanar las experiencias violentas o tóxicas de la infancia importa. Construir, alimentar y cuidar nuestras redes de apoyo con mujeres, hombres, amigos y familia no sólo es fundamental para el desarrollo, también puede salvarnos la vida.