La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, anunció que en breve el gobierno federal dará a conocer un plan con medidas concretas para enfrentar la violencia hacia la mujer.

“Estamos a punto de dar a conocer el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2021-2024 que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, y anuncia medidas concretas con responsabilidades y tiempos específicos para responder de manera puntual y precisa a la necesidad de construir una sociedad libre de violencia para las mujeres”, dijo.

Durante el Foro Generación igualdad México 2021, dijo que la pandemia de Covid-19 agudizó el problema. “La violencia contra las mujeres se ha incrementado durante la pandemia. Localizamos dos causales principales, los factores psicológicos asociados con el encierro como la depresión, la ansiedad, el estrés que agudiza las tensiones dentro de los hogares y también la pérdida de estabilidad económica de millones de hogares”.

Aseguró que la prioridad del gobierno federal es contener el aumento cuantitativo y la expansión cualitativa de la violencia contra las mujeres, al tiempo que sostuvo que han existido avances.

“Hay avances en la conquista de espacios para las mujeres (...) Sin embargo, no ha sido cabal y de hecho en cierto sentido, en nuestro país porque en algunas regiones las condiciones de las mujeres no son como las quisiéramos. No es posible entender las condiciones de nuestro país si no consideramos el factor del crimen organizado, aunado a él, ha avanzado la corrupción en varios gobiernos de los estados, de muchos municipios y a nivel federal (...) En estas condiciones, la situación real de las mujeres empeoró”, dijo.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que este foro es una nueva oportunidad para que los compromisos internacionales sean cumplidos y para que la pandemia no haga de las mujeres sus víctimas más numerosas y dañadas.

