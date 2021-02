Alejandro Svarch Pérez asumió formalmente el cargo como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó la Secretaría de Salud a través de su cuenta de Twitter.

En una ceremonia encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, Svarch Pérez tomó posesión al puesto en sustitución de José Alonso Novelo.

La dependencia federal detalló que Alcocer Varela convocó a especialistas, comisionados y al nuevo funcionario a "fortalecer las funciones de la Cofepris, como es la protección de riesgos sanitarios en el ámbito de la salud pública".

El Dr. Alejandro Svarch Pérez fungió como coordinador de Atención Nacional Médica en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizó la Especialidad en Medicina Interna, en la UNAM, con formación clínica en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX); en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán; y en el Centro Médico Universitario Hadassah, en Jerusalén.

Cuenta con certificación como especialista en Medicina Interna por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONACEM.

Tiene estudios en Diplomacia para la Salud Global, por parte de The State University of New York.

El 20 agosto de 2020 la Cofepris comenzó a reportar a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Hugo López-Gatell.

El acuerdo de adscripción, suscrito por el secretario de Salud, fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto del año pasado y en este se estableció que tanto la Cofepris, como la Coisión Nacional contra las Adicciones y 11 unidades administrativas más estarían a cargo de dicha subsecretaría.

