Entre Andrés Manuel López Obrador y los expanistas Vicente Fox y Felipe Calderón no hay ningún enfrentamiento, pues al presidente de la República no le sirve de nada confrontarse con sus antecesores, aunque a ellos sí, planteó Roy Campos.

En entrevista, el presidente de Consulta Mitofsky refirió que los desencuentros entre presidentes y expresidentes de México son comunes. Basta recordar a Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, Luis Echeverría y José López Portillo; sin embargo, dijo, el caso de López Obrador con los expanistas es diferente.

“No, no es un enfrentamiento. De hecho a López Obrador no le interesa el enfrentamiento, no busca el enfrentamiento, sino que quiere recordarnos de forma permanente por qué ganó, ‘yo gané porque los anteriores eran corruptos y malos para gobernar’, entonces lo repite y lo repite, pero él no busca el enfrentamiento, ni le conviene el enfrentamiento porque él ya es presidente”, expresó.

Lo que hasta cierto punto sí es inédito­, puntualizó, es que por primera vez se dan este tipo de desencuentros luego de una alternancia en el poder, pues recordó que Fox nunca se peleó con el priista Ernesto Zedillo, ni Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón. No obstante, dijo, tampoco es tan raro, sobre todo conociendo la forma de ser y el estilo personal del presidente de México: la confrontación.

“En su estilo, López Obrador siempre va a estar retomando el pleito, sin llegar a un debate personal con los exmandatarios. Va entrar al debate por tema de corrupción o de inseguridad”, manifestó.

En ese sentido, destacó que los últimos señalamientos que ha realizado el titular del Ejecutivo federal a Calderón y Fox son hasta cierto punto para culpabilizarlos de los graves problemas que enfrenta el país, pero además para diferenciarse de ellos.

Expuso que los señalamientos contra los expresidentes cobran sentido cuando se recuerda que Fox y Calderón presuntamente intervinieron en su trayectoria política en un momento importante como fue en el 2006, cuando el entonces perredista se postuló por primera vez a la Presidencia de la República.

Respecto al activismo político de los expresidentes, Campos sostuvo que es normal. En el caso de Vicente Fox, consideró que es por su estilo que busca entrar al conflicto con el presidente, incluso haciendo uso de frases que el propio López Obrador utilizó en su contra, como aquella de “cállate chachalaca”. Mientras que Calderón Hinojosa, dijo, hay que recordar que no se ha retirado de la política, por lo que a él sí le conviene la confrontación.

“En el caso de Calderón, hay que recordar que no está retirado, es un político activo que incluso está buscando formar un partido político. Entonces no es de sorprendernos que a la primera provocación reaccione. De por sí así es él, pero no debe sorprendernos que busque reflectores. Él es un actor político activo, no es retirado”, refirió.

Precisó que, por ello, seguramente habrá una marca personal de Calderón hacia el sexenio de López Obrador, porque al buscar formar un partido político de oposición, le servirá mucho hacer evidentes los errores que cometerá el gobierno. Calderón se ve beneficiado, así como decimos que López Obrador sobrevive del conflicto, también Calderón. Calderón es un hombre hecho en el conflicto, le gusta el conflicto, le gusta el debate, le gusta el pleito, y crece. Calderón incluso va a buscar el enfrentamiento.

No son contrapeso

Campos consideró que los constantes señalamientos de los panistas hacia el titular del Ejecutivo federal no responde a que busquen ocupar el papel de contrapeso, pues para ello no les alcanza.

“No les da para ser el contrapeso del poder. El contrapeso de López Obrador han sido los mercados financieros, y se van a formar más contrapesos políticos, pero los exmandatarios no lo son”, expresó.

Este tipo de confrontación, planteó Roy Campos, no le restan puntos de apoyo de la población o afectan la imagen del presidente López Obrador, pues dijo que, en los debates contra Felipe Calderón, sus seguidores lo apoyan.

