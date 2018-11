El Quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, dijo que México carece de una política migratoria que incluya atender a las caravanas, como la que transita en el país y que se dirige a Estados Unidos.

“Eso lo hemos visto (que no se cuenta con una política migratoria), eso no es novedad, por ejemplo, nosotros realizamos un estudio, (la) Comisión Nacional de Derechos Humanos, (y el) Colegio de la Frontera Norte, para analizar todo lo que pasó con el flujo migratorio intenso con personas provenientes de Haití y nos dimos cuenta de que faltaba mucha política pública y que había respuestas muy coyunturales y no se daba apoyo principalmente a los albergues, que son quienes han dado la respuesta en todas estas situaciones”, comentó el quinto visitador.

Reiteró que, en seguimiento de la primera caravana que entró a territorio nacional el 19 de octubre pasado, han recibido 19 quejas y se han emitido 13 recomendaciones a diversas autoridades, de los distintos niveles de gobierno.

Explicó que tres de las quejas son por lesiones durante un operativo en Ciudad Hidalgo, Chiapas; por una detención arbitraria en contra de Irineo Mujica, activista que acompaña a la caravana migrante, y por la falta de alimento e incomunicación en el Recinto Ferial Mesoamericano.

Tres quejas más por lesiones y por la detención de una persona, con residencia permanente, y cinco por sucesos ocurridos en el puente de México y Guatemala, por lesiones y uso de gas lacrimógeno.

Durante una reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Edgar Corzo aseguró que la CNDH estará acompañando a todos los migrantes que integran la caravana.

“La mayoría con los que yo he tenido contacto, y no son pocos, ha manifestado su interés de ir hacia Estados Unidos, su decisión puede cambiar si hay una oferta como al parecer hay, pueden tomar ese camino de quedarse en México, pero habría que regularizar su situación; otros tienen familias, no es ni siquiera la primera vez que están cruzando con esta caravana, ya traen una experiencia bastante amplia”, expuso.

La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), reportó que hasta el momento 1,500 centroamericanos optaron por retornar a sus lugares de origen.