La presidenta electa para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que durante su administración terminará con la simulación y señalará las violaciones de derechos humanos que cometa el Estado.

Luego de que el pleno del Senado de la República aprobara con 76 votos a favor a Piedra Ibarra para ocupar la presidencia de la CNDH, la activista aseguró que mantendrá la autonomía del organismo con el fin de que se pueda construir la justicia y lograr la paz en el país.

“Buscaría que la CNDH sea autónoma y eficaz, que vuelva la credibilidad de los ciudadanos en esa instancia, porque en muchos casos la comisión no hizo ninguna acción para creer que iba a llegar la justicia. Muchos de los colectivos de diferentes sectores no han visto una respuesta”, dijo en entrevista con los medios tras finalizar la votación.

Por su parte, el grupo parlamentario de Acción Nacional advirtió que buscará la anulación de la votación luego de acusar fraude en el proceso.

En conferencia de prensa, las y los legisladores del PAN explicaron que durante la elección emitieron su voto 116 senadores y no 114, como contabilizó la Mesa Directiva, por lo que los 76 sufragios a favor de Rosario Piedra Ibarra no alcanzarían las dos terceras partes requeridas por la ley.

“Por increíble que parezca, esta cuarta transformación no deja de sorprendernos, con esto nos dice lo que quiere hacer este gobierno, que nos había prometido que no iba a mentir, que no iba robar y que iba a ver por los más vulnerables”, acusó el coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Kuri.

En ese sentido, el senador advirtió que buscará la anulación del proceso y presentará las denuncias antes las instancias correspondientes.

En su intervención, el senador independiente Emilio Álvarez aseguró que estos dos votos harían la diferencia en el resultado y calificó como “gravísimo e inaceptable” que se atente contra una institución que se encuentra para defender a las y los mexicanos de las violaciones de las autoridades.

Desde el inicio de la jornada las y los senadores de Acción Nacional se manifestaron en contra de Piedra Ibarra para ocupar el cargo como ombudsperson de México, y con pancartas y fotografías acusaron su militancia política en Morena y su defensa a favor del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De 114 votos en total que contabilizaron los escrutadores, Piedra Ibarra alcanzó 76; Arturo Peimbert 24; José de Jesús Orozco ocho y se contabilizaron seis abstenciones.

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular saliente de la CNDH, deseó suerte a Rosario Piedra en su encomienda como próxima presidenta del organismo autónomo y prefirió no pronunciarse respecto de la independencia de Piedra Ibarra con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No es el momento para decir estas circunstancias. Esto ya fue evaluado por el Senado y los hechos acreditarán los resultados de cualquier ombudsperson. Lo que puedo decirles es que le deseo el mayor de los éxitos, que la CNDH pueda alcanzar las metas y fines que ella se imponga y que contará con toda la colaboración de un servidor. Deseo que le vaya bien, porque si le va bien a ella, le va bien a las víctimas”, concluyó.

Quién es la nueva titular

Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se desempeñó como asesora técnico pedagógica en el gobierno de Nuevo León.

Es integrante del Comité ¡Eureka!, fundado por su madre, la defensora de derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra.

Fue secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Fue candidata en el 2018 a diputada federal de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social).

[email protected]