Será hasta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) apruebe la autorización para uso de emergencia pediátrico de la vacuna cubana Abdala contra la Covid-19 cuando se podrá aplicar en México a niños de 5 a 11 años de edad, coincidieron en aclarar Rocío Tirado Mendoza y Alejandro Sánchez.

Dicho biológico ya cuenta, desde diciembre pasado, con la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria mexicana para ser aplicado a la población de 18 años y más, luego de que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) emitió su opinión técnica y de que personal especializado en vacunas analizó los expedientes y certificó que cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios.

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) del ministerio de Salud Pública de Cuba aprobó desde el 27 de octubre del año pasado la Autorización de Uso en Emergencia (AUE) a la vacuna cubana Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), para población pediátrica en edades comprendidas entre los 2 y los 11 años, con un esquema de tres dosis de 0.5 ml y un intervalo de 14 días entre cada aplicación.

Esto, conforme a lo dispuesto en las regulaciones y disposiciones vigentes en aquel país y tras demostrarse que cumple con los requisitos exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para este grupo poblacional.

Tirado Mendoza y Sánchez, académica del Departamento de Microbiología y parasitología de la UNAM e investigador del Instituto de Biotecnología de la misma universidad, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS Cov 2 y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, respectivamente, difirieron en que si se debe o no aplicar en México la vacuna cubana a niños menores de 11 años.

Sánchez no recomendó su aplicación; Tirado Mendoza, sí.

La vacuna Abdala el problema que tiene es que puede ser la mejor o la peor vacuna y eso no lo sabremos hasta que existan ya datos públicos en revistas científicas, que nos permitan a los científicos y al sector salud tomar las decisiones adecuadas para su administración en menores. Como no existen los datos ni las pruebas, al final de cuentas vacunar a niños entre 5 y 11 años de edad con este biológico sería un error. Se podría administrar. Sin embargo, tampoco existen datos en revistas científicas. Existen publicaciones en sitios donde se puede compartir un texto científico, pero que no pasa por una revisión por pares.