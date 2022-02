La ASF halló irregularidades que abarcan más de 8,636 millones de pesos al interior de aquellas empresas paraestatales encargadas de la autosuficiencia alimentaria en el país: Liconsa, Diconsa y Segalmex.

A través de su revisión a la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó, en primera instancia, anomalías por 5,640 millones 592,176 pesos en la gestión financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Rural y el cual fue creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre las observaciones de la ASF están irregularidades en los pagos con efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, pagos por adquisición de bienes y prestación de servicios, así como su registro contable y presupuestal.

Entre ellos, el que Segalmex no proporcionó evidencia de la existencia física en los almacenes de las compras de productos de la canasta básica por 27,103 pesos.

Así como algunos pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes; productos de canasta básica sin acreditar la entrada a almacenes; salidas de efectivo por 104,388 pesos que no fueron identificadas con su concepto y la no penalización en arrendamientos vehiculares.

Cabe recordar que el 18 de enero de 2019, el Presidente creó Segalmex con el mandato de favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población rezagada del país, haciendo que Segalmex agrupará a las empresas Liconsa y Diconsa, encargadas de distribuir productos básicos y leche, respectivamente, en localidades marginadas.

En Liconsa, anomalías por más de 1,583 millones de pesos

La ASF identificó irregularidades por cerca de 1,583 millones 944,761 pesos en la gestión financiera de Liconsa, S.A. de C.V.; entre los señalamientos están el aclarar el importe de 10,633 pesos, por concepto de rendimientos generados al cierre de la inversión del Certificado Bursátil Fiduciario Privado con clave de emisión CI350CB serie 19-6, cuya fecha de vencimiento fue el 10 de diciembre del 2020.

Así como no haber presentado la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la procedencia de los pagos de “anticipo a proveedores” a la empresa Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V., por un monto de 34,212 pesos y la realización de pagos por servicios asociados con el proceso de coproducción de lácteos y derivados lácteos.

Además de haber realizado pagos por 293,496 pesos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos con cinco empresas.

También, la Auditoría Superior de la Federación advierte que no se presentó la documentación que acredite los pagos por la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma; no se entregó documentación certificada respecto de los pagos por la prestación del servicio de subcontratación de personal; se realizó el registro del devengo sin contar con documentación que acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos, y se realizaron pagos sin contar con los certificados de análisis de su laboratorio de control de calidad, los cuales además fueron formalizados por servidores públicos que no contaban con las facultades legales para ello.

Sacan mercancía de Diconsa sin facturar

En el caso de Diconsa, la Auditoría Superior de la Federación determinó que hubo anomalías en el uso efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, pagos por adquisición de bienes y prestación de servicios, así como su registro contable y presupuestal.

Por ello, se determinaron observaciones por 1,413 millones de pesos por conceptos que van desde la falta de toma física de inventarios; salidas de mercancía de canasta básica sin facturar por 813,965 pesos; faltantes de maíz y frijol en inventarios; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal, recepción de tarimas, ni recuperación por devoluciones de bolsas de invernadero, y adeudos sin recuperar de exfuncionarios, impuestos y productos caducos (cárnicos y abarrotes).

kg