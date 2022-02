Conferencia mañanera

AMLO: reforma eléctrica no afecta al T-MEC

"No se afecta en nada el tratado (...), el T-MEC no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos a Kerry. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos (...) no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción", dijo López Obrador.