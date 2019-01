Luego de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) multó con 13 millones 900,000 pesos a la empresa SCCA por la deforestación en el predio donde el gobierno federal planea construir la refinería Dos Bocas, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa obra seguirá adelante porque se requiere para alcanzar su compromiso de dejar de importar gasolina del extranjero.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se revisarán los argumentos que se esgrimieron en dicha multa, aunque dijo que eso no detiene el proyecto de obra.

“Sí, se va a construir la refinería en Dos Bocas. Hay que ver por qué fue la multa y responder a eso. Se está avanzando para que pronto podamos licitar. Necesitamos tener esa refinería en tres años. Ya tenemos los recursos para este año. Se apartaron 50,000 millones de pesos y no queremos detenernos porque nos hace falta esa refinería.

“Nosotros tenemos como propósito dejar de comprar la gasolina en el extranjero, procesar toda nuestra materia prima. Para eso lo primero que tenemos que hacer es recuperar la producción petrolera, porque si no tenemos petróleo crudo no vamos a poder tener las gasolinas. Pero ya empezamos con el plan de recuperación de la producción petrolera para tener materia prima y poder hacer las gasolinas en México”, dijo.

López Obrador refrendó que su propósito es que la industria petrolera nacional produzca 2.6 millones de barriles diarios hacia el 2024. Aseveró que su gobierno, ya están cerrando los primeros contratos para la perforación de pozos a fin de aumentar la producción.

“Entonces, es un plan que ya inició bien. En este mes ya se están cerrando contratos de exploración de perforación de pozos. Para que tengan una idea, de 50 pozos que se estaban trabajando el año pasado, vamos a trabajar este año 150 pozos”, comentó.

Mencionó que a finales del año ya se estarán produciendo 1.8 millones de barriles diarios de petróleo.

“A finales de este año ya vamos a estar produciendo 1 millón 800,000 barriles, vamos a detener la caída y vamos a empezar la recuperación, y esto va a implicar también un plan adicional”, comentó.

El Presidente reprochó nuevamente a las empresas que ganaron contratos para la producción petrolera, y no han ofrecido resultados.

“No nos han ofrecido una disculpa pública. No dicen nada y cometieron un grave error en confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera. De los 107 contratos que entregaron no se ha producido un solo barril de petróleo. No ha habido inversión”, puntualizó.

Finalmente, el presidente Obrador afirmó que el día de ayer fue histórico, porque fue el día que menos gasolina se robó en el país. Consideró que, de seguir así, Pemex se fortalecerá financieramente.

