El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respetará la libertad expresión en cualquiera de sus manifestaciones, porque no aspira -dijo- a convertirse en un dictador. Sin embargo, advirtió que siempre hará uso de su derecho de réplica.

“Somos libres y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla mucho de la libertad de expresión, y se niega la posibilidad de la réplica; quisieran estar cuestionándonos y que nos quedáramos callados”, sentenció.

Al referirse a la publicación de una revista de circulación nacional en la que se afirmó que está solo en el camino de la cuarta transformación, y que eso provocará que no pueda cumplir sus compromisos, López Obrador se comprometió a respetar la libertad de expresión, aunque calificó la publicación de “sensacionalista” y “amarillista”.

Insistió en que el cambio que plantea para el país será profundo y pacifico, lo cual provoca nerviosismo, aseveró.

Afirmó que sin ser Presidente ya comenzaron los cambios que él impulsa. Y en tono de broma, suscribió que a ese paso, el 1 de diciembre no será su toma de posesión, sino un informe de gobierno.

“Estamos bien y de buenas; digo esto porque la semana pasada fue lo del aeropuerto, y hubo ruido. Incluso el pasado fin de semana también hubo polémica por una revista sacó una foto, no sólo la de la portada sino también el interior una foto donde aparezco así decrépito, chocheando, y el título de la portada es de que estoy solo y que se avizora el fracaso; muy sensacionalista o amarillista la revista, pero es normal, así es la libertad, así es la democracia; es pluralidad es libertad de expresión, no es pensamiento único, y yo no aspiro a ser un dictador; yo aspiro a representar a una República democrática eso si tengo una visión legítima: quiero ser uno de los mejores Presidentes de México y para eso se requiere en los cambios, la transformación, no el gatopardismo, no más de lo mismo”, afirmó.

López Obrador hizo un recuento de reformas que ha aprobado la mayoría de Morena en el Congreso, entre ellas la ley de salarios máximos que prohibió la pensión para Ex Presidentes.

“Ya empezaron los cambios; el día primero de diciembre -esto les va a molestar mucho a mis adversarios- pero tengo que tener sentido del humor: no va a ser mi toma de posesión, sino mi primer informe de gobierno”, bromeó.

López Obrador afirmó que en su gobierno no habrá lujos ni excesos. Reiteró que no vivirá en Los Pinos; que no se subirá al avión presidencial, que reducirá el salario de Presidente a 108,248 pesos mensuales. Destacó que su esposa, Beatriz Gutiérrez, no será Primera Dama, puesto que seguirá en sus actividades profesionales independientes.

