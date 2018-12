El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal asume la investigación por el accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Prometió que la investigación será exhaustiva para dar con la verdad de los hechos.

“En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”, dijo en su cuenta de Twitter.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada de informarle sobre el fallecimiento de la Gobernadora y el Senado, ambos militantes de ese partido.

En su cuenta de Twitter, el ex candidato de Morena al gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien tuvo una abierta confrontación con la ex candidata del PAN y actualmente Gobernadora, dijo lamentar el hecho, y pidió no especular sobre el incidente.

“El fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, es una tragedia humana, que a nadie se le desea, estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias a familiares y seres queridos no es el momento de hacer ninguna especulación”, dijo Barbosa.

