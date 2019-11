El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año más para que se comiencen a ver resultados de su forma de gobernar. Aunque inicialmente dijo que en un año se sentarían las bases para lo que denomina la cuarta transformación del país, pidió un año más para consolidar su proyecto.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que a 11 meses de su gobierno hay avances importantes, aunque pidió un año más para lograr su propósito.

“Es un proceso, yo puedo decir que hemos avanzando y vamos a seguir avanzando. Ayer decía yo que pedía un año más, y que conste que lo hemos logrado en 11 meses ha sido mucho”, planteó.

El primer mandatario expuso que el próximo 1 de diciembre, al cumplir un año de gestión, dará un informe en el que mencionará todo lo realizado que, a su juicio, “es muchísimo para un inicio de gobierno”. Aseguró que; sin embargo, falta, por eso digo un año más, para que queden totalmente establecidas las bases de la transformación”.

“Lo que quiero es que en dos años no se pueda dar marcha atrás en el combate a la corrupción; que ya no puedan cambiar las leyes para que la corrupción siga como antes, considerada como delito no grave; que ya no puedan después de dos años, esté quien esté en la Presidencia, comprarse un avión de lujo de 7,000 millones de pesos, que ya no puedan vivir en mansiones, que ya no puedan quitarle la pensión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas a los pobres; que no puedan los mercaderes venderle al gobierno con sobreprecio, que no puedan seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo a particulares; que no puedan condonar impuestos a los potentados; que no puedan cobrar 700,000 pesos mensuales; que ya no pueda restablecer al Estado Mayor Presidencial”, aseveró.

También pidió tiempo para que se reduzca la inseguridad y la violencia “sin masacres, respetando derechos, que no haya ni una sola recomendación por violación de derechos humanos”.

Aseguró que integrantes de la oposición a su gobierno, a quienes busca vencer y no “destruir”, están molestos porque hay avances importantes de su gobierno.

Añadió que no hubiera podido realizar cambios sin el apoyo social con el que cuenta, pues de no ser así, “ya nos hubieran sometido”, consideró.

“Ya nos tendrían sometidos, la gente nos está apoyando y no vamos nosotros a fallar al pueblo”, refirió.

