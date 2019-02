Al admitir que se trata de un spot que no corresponde a un gobierno democrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó para que la Secretaría de Turismo retire un video promocional donde se aprecian imágenes suyas en campaña y de Morena.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, admitió que el video provocó que sus adversarios dedujeran que su gobierno fomenta al partido de Estado.

“Decirles que instruí para que bajaran un video que se hizo, donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo. Eso no corresponde a un gobierno democrático, nada más les da elementos a nuestros adversarios para decir: ‘¿Ya ven? Son lo mismo, son iguales, es un partido de Estado, es un gobierno que apoya a un partido’. No, no somos iguales”, dijo el mandatario.

Cabe destacar que el spot fue presentado el pasado domingo por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo. En el video se observan imágenes de López Obrador durante la campaña como el día de su triunfo electoral el 2 de julio del 2018 y su toma de posesión del 1 de diciembre ante el Congreso, por lo cual también se observan los banderines de Morena.

En el video también se mencionaban frases como: “el 1 de diciembre se inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, que conlleva a una transformación de la vida pública nacional. La renovación se dio mediante un proceso democrático de amplio respaldo ciudadano, generando amplias expectativas y manifestó la clara necesidad de la sociedad de un cambio de paradigma. Nuestra sociedad exigió una renovación moral que observar valores éticos que practicar, y conductas cívicas que salvaguardar”.

Por ello, en redes sociales, actores políticos y empresariales como el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, identificaron el spot con una enorme carga ideológica, y pidieron el retiro del spot de gobierno.

Apenas se presentó por @lopezobrador_ y @TorrucoTurismo la Estrategia Nacional de Turismo. El video oficial relativo de @SECTUR_mx, por su carga ideológica, parece producido para un partido político. ¿Y donde quedó la estrategia turística? Va un fragmento del 40% del tiempo total pic.twitter.com/T8EF3JcocC — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 26 de febrero de 2019

El video oficial de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, ya fue retirado de las plataformas digitales del gobierno y de la página oficial del Presidente de la República.

