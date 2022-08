AMLO espera resolver disputas comerciales con EU, descarta salida de T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que espera resolver las recientes disputas comerciales con Estados Unidos y descartó una eventual salida de su país del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC.

Estados Unidos y Canadá, que también forman parte del T-MEC, anunciaron en julio la solicitud de conversaciones en el marco del convenio, señalando las políticas energéticas mexicanas de discriminatorias y de socavar a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos.

"Yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos", dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa. "No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos", añadió.

El miércoles, el canciller Marcelo Ebrard anticipó que la expectativa de la nación latinoamericana era llegar a un acuerdo y fue enfático en que no se propondrá abandonar el acuerdo.

Según las reglas del T-MEC, si una queja como las presentadas por Estados Unidos y Canadá no se resuelve dentro de un lapso de 75 días, se puede solicitar a un panel de disputas revisar los reclamos.