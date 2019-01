El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hablará con senadores para que hagan cambios al dictamen de la Guardia Nacional, pues dijo que no está “satisfecho” con lo que aprobaron en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Obrador indicó que pedirá que se reincorpore un artículo transitorio que fue eliminado, para que las Fuerzas Armadas ayuden de forma temporal en las labores de seguridad pública, pues dijo que de otra manera sería una “reedición” de la Policia Federal.

“Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, va a pasar al Senado, nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y la definición con claridad sobre la facultad de las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro, y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer.

“Entonces, como pasa al Senado, queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio, entre otras cosas. (El transitorio dice) que durante algún tiempo, de manera transitorio, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, puedan el Ejército y la Marina ayudarnos. Se quitó ese transitorio, entonces prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policia Federal que ya sabemos que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó en el gobierno de Zedillo, no se le dio fuerza y actualmente son 40,000 elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas, no hay instalaciones, hay problemas, no se consolidó la Policia Federal, por eso estamos hablando de la Guardia Nacional, pero no es para cambiarle el nombre. No estoy satisfecho, no estoy satisfecho”, dijo López Obrador.

Acerca del apoyo del PRI para la aprobación de la Guardia, Obrador dijo: “yo quisiera que la alianza la hiciéramos todos, sobre todo cuando se trata de la seguridad pública, pero también entiendo que debe haber oposición, porque es consustancial, un elemento fundamental de la democracia. Me hubiese gustado que todos hubieran aprobado, pero se tiene que respetar el derecho a disentir”, refirió.

Finalmente, acerca del plan de reclutamiento de jóvenes para la Guardia, destacó que se buscan a muchachos de todos los niveles de estudios.

