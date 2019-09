El presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó contra la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al calificarla como corrupta e hipócrita. Incluso, el mandatario le cambió el nombre, y la denominó "México en favor de la corrupción y la impunidad".

En Palacio Nacional, López Obrador aprovechó para cuestionar a la organización encabezada por Claudio X. González, porque promovió 147 juicios de amparos que han provocado suspensiones definitivas contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

El presidente López Obrador dijo que dicha asociación desea seguir el mismo régimen de corrupción de los sexenios anteriores, y prueba de ello, dijo, es que defiende la construcción del aeropuerto en Texcoco. Incluso ironizó sobre el nombre de la asociación civil.

"Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción… ah no, sí me equivoqué, Mexicanos en Favor de la Corrupción, que… ¿no es así? que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras y no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción", dijo el mandatario en su conferencia matutina.

"Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación, iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un Fobaproa. Y defendiendo eso. Por eso me confundí y dije que eran Mexicanos en Favor de la Corrupción".

"Me recuerda mucho al pacto, ¿se acuerdan?, ¿el pacto que firmaron?, Pacto por México, cuando fue un pacto contra México", comentó el presidente López Obrador.

