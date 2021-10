El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el regreso a clases presenciales en todo el sistema educativo nacional, y criticó a los trabajadores de escuelas públicas que cobran un salario sin acudir a laborar presencialmente.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas púbicas que no están regresando a clases, ¿por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, ¿y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso”, consideró.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal hizo un llamado a los integrantes de sindicatos, maestros y alumnos, para que no posterguen el regreso a actividades presenciales.

“Si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves ¿por qué no se regresa a clases?

“Es un llamado a los sindicatos también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes: ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas. Es un llamado respetuoso, porque nos hace falta. Es tóxico, enajenante estar sólo sometido a los sistemas de internet, llámense como se llamen”, dijo.

El mandatario federal cuestionó la educación a distancia, pues dijo que no ofrece los elementos didácticos para los estudiantes.

“Se puede desde luego leer también en el internet, las tabletas, pero los libros, es importantísimo la lectura y la comunicación, y el debate en el aula. Le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras, a nuestros maestros.

“Entonces, ¿va a cambiar ahora?, ¿no necesitamos a las maestras, a los maestros cuando se estudia? ¿Son los aparatos diseñados no sé por quién, con contenidos que no tienen que ver con el humanismo, más que nada mercantilista? Entonces, sí hace falta que sigamos haciendo un esfuerzo”, dijo.

