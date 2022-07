Las denuncias contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fueron presentadas por el gobierno de Campeche, pero en el caso del gobierno federal no se ha promovido algún proceso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un asunto de Campeche, de la fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, ¿eh?, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia. Hay que esperar a que la fiscalía de Campeche resuelva”, subrayó este lunes el mandatario durante su conferencia de prensa diaria.

En tanto, luego que el gobierno federal publicó en sus cuentas de redes sociales el viernes pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de Moreno Cárdenas, explicó que se trató de “un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso”.

Agregó que se debió a que “la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer”, aunque aclaró que no fue responsabilidad del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, quien instruyó borrar el mensaje.