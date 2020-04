El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que es respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero aclaró que su gobierno no le ha pedido recursos.

Cabe señalar que ayer, Banxico redujo su tasa de interés en 6 por ciento, e inyectó 750 millones de pesos a le economía nacional.

“Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera, porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al país y sin perder reservas del Banco de México, pero respetamos las decisiones que tomen desde luego”, puntualizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Lo que si reconoció fue la reducción de intereses, pues señaló que “respetamos las decisiones que tome. Creo que el reducir la tasa de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general”.

Sin embargo, advirtió que en lo que se debe tener cuidado, es en el “uso correcto, moderado, y cuidadoso, de las reservas del Banco de México”, que dijo, “son las reservas de la nación”.

“Ahí sí no son del Banco de México, son las reservas de la nación, entonces cuidar ese tesoro; para decirlo con claridad, y no disponer de esos recursos sin necesidad, tiene que justificarse muy bien”, expresó este miércoles.

Revela discrepancia con Urzúa

El presidente reveló que previo a la salida del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo discrepancias con él, pues consideró que su forma de trabajar era “neoliberal”.

“Tuve una discrepancia con el anterior secretario de hacienda (Carlos Urzúa), yo diría sana, porque cuando teníamos que presentar el plan de desarrollo me lo presenta y era lo mismo, como si lo hubiera hecho Aspe, o Carstens, o Gil Díaz, o cualquier secretario de Hacienda del periodo neoliberal”, expresó.

Por lo anterior, comentó “le dije ‘no, esto no lo puedo enviar, danos oportunidad unos días, ¿cuándo se vence el plazo?’, y ya me dijo que se vencía en una semana y me puse con un equipo a elaborar el plan que al final enviamos al congreso, pero son dos visiones distintas completamente”, recordó.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aludió al ex secretario, mientras reiteraba su convicción de no volver a implementar las políticas económicas de regímenes anteriores:

Añadió que este contexto se enfrenta ante la crisis por el Covid-19, razón que ha generado “las protestas o inconformidades, porque ya no nos sometemos a la agenda que se dictaba, y era hasta vergonzoso, desde el extranjero”.

En julio del año pasado, Urzúa dejó la secretaría de Hacienda, bajo la protesta de que la administración de López Obrador tomaba decisiones de política pública sin sustento.