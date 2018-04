El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, aseguró el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, por lo que de ganar la elección gobernará con el buen ejemplo.

Durante su primer acto de campaña de este día, ofreció a sus seguidores: "No voy a marearme con el cargo, con el poder, no voy a cambiar; siempre he hecho de mi vida una línea recta, no estoy acostumbrado a los lujos", aseguró.

"No voy a dar el mal ejemplo, para que así, desde la Presidencia, quede claro que no va permitirse la corrupción, que no va a haber impunidad y vamos a limpiar el gobierno de corrupción: de arriba para abajo, como se barren las escaleras", insistió el abanderado morenista.

Advirtió sobre la realización de un documental que, dijo, costó 100 millones de pesos y está dividido en cinco partes, en el cual se habla del populismo en el mundo y de líderes de distintos países.

Explicó que dicho documental, en el que en su última parte habla del "populismo de Andresmanuelovich en México, ¡uy! que miedo, espántame panteón", sería transmitido por una cadena de cines, ya que las televisoras declinaron transmitirlo.

López Obrador exhortó a sus seguidores a "organizarnos bien porque están desesperados los de la mafia del poder. Tienen mucho miedo porque no quieren dejar de robar y no quieren dejar de mandar".

En este sentido, reiteró: "Tenemos que aplicarnos a fondo en estos días, no confiarnos, van a intensificar ellos la guerra sucia para asustar con mensajes en radio, en televisión, diciendo que somos violentos, todo para atemorizar a la gente".

El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó. "A la gente: ¡mucho ojo! No se dejen engañar, no cambien el voto por migajas; es pecado social. Eso no resuelve nada, lo hacen cada tres, cada seis años, y cada vez hay más pobreza", enfatizó.