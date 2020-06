Luego de que ayer el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó suspender indefinidamente la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de la Secretaría de Energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa situación no detendrá la política energética de su gobierno. Acusó que, incluso, inversionistas del sector se han ido a “quejar” con el gobierno de Estados Unidos por esa situación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que su gobierno defenderá en tribunales la política de no entregar más concesiones a particulares para el sistema de distribución de energía eléctrica, sino que ahora se le dará prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.

Y fustigó que las empresas hayan promovido denuncias penales o amparos. “Todos los que sean, claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación, claro que lo vamos a hacer”, sostuvo.

López Obrador garantizó que su gobierno expropiará bienes privados; “no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente Adolfo López Mateos en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica. No, pero sí vamos a revisar los contratos”, advirtió.

El Primer Mandatario fustigó que haya empresarios que acudieron al gobierno e instancias judiciales de Estados Unidos.

“Ahí van a acusarnos también allá, al gobierno de Estados Unidos. Pero hablaba yo de la buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la relación de respeto que andaban buscando que me hablara el presidente (Donald) Trump por esto de las empresas eléctricas. Pues no lo hizo porque es respetuoso, pero también, si me hubiese hablado le hubiese yo dicho: Oiga, le voy a explicar cómo está el cochupo, le voy a explicar cómo esta empresa Iberdrola tiene de funcionaria a la que fue secretaria de Energía y llegó a tener —no sé si todavía está— de consejero de su empresa a un ex presidente de la República. Una cosa vergonzosa”, argumentó.

El presidente López Obrador reiteró que su administración litigará en tribunales contra las suspensiones logradas por particulares. “¿Y qué les mando a decir? No como amenaza ni como advertencia, sino buscando convencer, que se dialogue. He dado instrucciones también que los busquen y que se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria, pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque se afecta el interés nacional”, sostuvo.

