AMLO arremetió contra el Sistema Nacional Anticorrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una simulación y un gasto innecesario, además de aclarar que él nunca estuvo de acuerdo con su creación.



“Le quiero decir con toda franqueza, ese Sistema (Nacional Anticorrupción) se creó en plena corrupción, para simular que se iba a combatir la corrupción”, afirmó el jefe del Ejecutivo.



AMLO expresó que le tiene desconfianza a instancias como el SNA o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues no han servido para el propósito que fueron creados y al gobierno le cuesta 1,000 millones de pesos al año; además, de que el derecho a la información se puede resolver de otras formas.



“No se necesita el aparato ¿Sabe para que se utilizó ese aparato? Para ocultar la información, y así como ese, muchos otros”, expuso AMLO.



También, comentó que cuando se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, las autoridades no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción, por lo que su creación la consideró como una “vil simulación”, pues hicieron creer que así se iba a combatir la corrupción, se iba a tener acceso a la información y no iba a haber monopolios.



Por otro lado, argumentó que para el combate a la corrupción existen instituciones como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República; la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial, entre otros.



Sobre el trabajo de los sistemas anticorrupción estatales, el presidente de la República mexicana dijo que tampoco funcionan y sólo sirven para tener control sobre áreas estratégicas en las que se puede robar con impunidad.



López Obrador mencionó que para combatir la corrupción se debe cambiar la mentalidad, formar gente decorosa y que se eleve la importancia de la honestidad.

