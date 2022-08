AMLO anuncia revisión de concesiones a cerveceras

Ante la escasez de agua en el norte del país, López Obrador anunció una revisión en las concesiones a las empresas cerveceras de agua para que haya una especie de veda en esa región e incentivos para que se otorguen permisos para instalarse en el sur-sureste donde existe mucha agua que les permitiría mantener los niveles de producción, en su mayor parte para exportar.

Durante su conferencia de prensa, recordó que en su momento se logró un acuerdo con la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali, donde se revocó el permiso porque se comprometía incluso el agua para uso doméstico en esa ciudad fronteriza. Recordó que a partir de una consulta a la población, se promovió un acuerdo que la empresa aceptó, para reubicarse en el sur del país.

“Tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras. México es el país que más produce cerveza en el mundo. Inversión, divisas, porque se está exportando cerveza”, dijo López Obrador. Ha crecido la producción de cerveza mexicana con relación al mundo por eso “no es decir ya no vamos a producir cerveza, es que no se va a producir cerveza en el norte. Ya veda. Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción todo el apoyo para el sur sureste, Ahí está el Grijalva, el Usumacinta, el papaloapan”.