El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que Zoé Robledo será el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de la renuncia de Germán Martínez Cázares.

“Le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional”, aseguró el primer mandatario en su habitual conferencia matutina sobre el nuevo encargado del IMSS.

Robledo se desempeñaba hasta hoy como subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob). AMLO adelantó también que mañana jueves dará a conocer quién sustituirá a su vez a Zoé Robledo.

Sobre Martínez Cázares, el presidente afirmó que la renuncia no le asusta ni le da temor, porque él quiere tener en el gabinete a hombres y mujeres libres en lugar de a personas sometidas.

La tarde del martes al preguntarle sobre si el extitular del IMSS le avisó de su renuncia, confirmó que tenía diferencias con Hacienda, y que hace unos días Martínez le envió una carta para comunicarle su decisión. Destacó que la dependencia hacendaria tiene que participar en todo lo que corresponde al IMSS y al ISSSTE, al gobierno federal, aunque se trate de organismos descentralizados y autónomos.

En este contexto, López Obrador descartó que estén en riesgo los servicios de salud, pues “es una institución que funciona y seguirá funcionando sin ningún problema”.

Esta mañana, el Ejecutivo federal precisó que hasta ahora no ha podido dialogar con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para analizar los señalamientos que Martínez Cázares hizo en su carta de renuncia sobre la actuación de esa secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no comparte con el exdirector del IMSS, con quien no se peleará.