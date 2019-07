El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a medios de comunicación de obstaculizar la transformación que emprende su gobierno.

El mandatario federal señaló, de manera general, a periódicos y revistas por no abordar ni criticar la corrupción que había en el país antes de que él asumiera la Presidencia.

Recuento

Durante los últimos tres sexenios, investigaciones periodísticas en nuestro país cobraron interés a nivel nacional e internacional.

Por ejemplo, en el año 2000 fue público el llamado “Pemexgate”, mediante el cual el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) interpuso una multa millonaria al PRI por el desvío de 1,500 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para apoyar la campaña presidencial de ese partido.

También en el año 2000, en los medios de comunicación se abordó acerca de la multa de 497 millones de pesos que aplicó el IFE a la organización Amigos de Fox, mediante la cual la coalición Alianza por el Cambio, que llevó a Vicente Fox a la Presidencia, triangulo recursos de manera ilegal.

En el 2004 fue conocida una investigación sobre los presuntos actos de corrupción en la asociación Vamos México que presidía la entonces Primera Dama, Martha Sahagún, organización a la cual se le señaló de recibir recursos millonarios de la Lotería Nacional, operación en la que también se involucró a los hijos de ella.

También en el sexenio de Vicente Fox en los medios de comunicación se dio cobertura a una investigación periodística que descubrió un gasto de 4 millones de pesos de la Presidencia para equipar unas cabañas mandadas a hacer por Fox y Sahagún en Los Pinos, principalmente la adquisición de toallas bordadas por 4,025 pesos cada una, un caso conocido como “Toalla-gate”.

En el sexenio de Felipe Calderón en los medios se dio cobertura a que la Auditoría Superior de la Federación concluyó que el costo de la construcción de la Estela de Luz en Paseo de la Reforma tuvo un costo de 1,304 millones 917,000 pesos, un sobre costo de 192% debido a irregularidades en la compra de materiales.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto en los medios de comunicación se abordó ampliamente acerca de la compra, por parte de la entonces esposa del Presidente, de una casa a la empresa Higa, una de las favoritas del entonces gobierno federal. También se abordó acerca del sobrecosto en las obras de remodelación del Hangar Presidencial, y se informó acerca de los presuntos sobornos que habrían recibido altos funcionarios del gobierno por parte de la empresa Odebrecht, investigación que –por cierto- sigue en curso.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes a los medios de comunicación de no exhibir los actos de corrupción en gobiernos anteriores.

“Sería bueno hacer la investigación, hay que ir a la hemeroteca, 25 años, si se dijo algo de que la corrupción no era delito grave, sería interesantísimo, porque ¿dónde está el periodismo de investigación? Por eso estamos viviendo una etapa nueva, porque ahora sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje. Ahí están en falta los medios, con todo respeto, guardaron silencio cómplice.

“Seguramente como en todo hubo honrosas excepciones, que es motivo de otra investigación. ¿Cuáles fueron los medios?, ¿cuáles fueron los periodistas que actuaron con rectitud en todo el periodo neoliberal?, porque hubo quienes padecieron de persecución, de censura”, estimó el Primer Mandatario.

López Obrador dijo que en particular, la revista Proceso, “no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche”.

En la conferencia, el reportero de Proceso planteó al Presidente: “No es papel de los medios portarse bien, Presidente, con alguien”.

- “No, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”, respondió López Obrador.

“Es una visión distinta, sí, pero (Francisco) Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón, también”, añadió.

- “Son 150 años de distancia, Presidente”, planteó el reportero.

- “Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir: ‘Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido, o apostar a la transformación’. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”.

- “(El papel de los medios) es informar, presidente”, dijo el reportero.

- “Sí, pero a veces ni eso, es editorializar para afectar las transformaciones”.

- “O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted”, planteó el periodista al Presidente.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador criticó nuevamente al diario británico The Financial Times, quien recientemente planteó en un editorial la necesidad de que el mandatario mexicano tome en cuenta la realidad económica del país, y no sólo sus datos, al momento de tomar decisiones de gobierno.

“Lo relacionado con el Financial Times tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal, que resultó en fracaso. Se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales, en particular de la reforma energética y los resultados han sido desastrosos para México y el Financial Times no ha hecho una revisión del asunto; al contrario, recientemente pronosticó que iba a entrar en recesión nuestra economía. Respetamos a todos los medios, pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica”, dijo López Obrador.

Finalmente, el Primer Mandatario criticó al periódico Reforma por una información en la que describió los pasillos de Palacio Nacional, en donde ahora vivirá el Presidente junto con su familia.

“Sacaron un reportaje los del Reforma -no un reportaje, una nota- diciendo que voy a tener todo el Palacio y los salones del Palacio, el Salón Azul, el Salón Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal. No es así, es una exageración del periódico y como se dice coloquialmente ‘eso sí calienta’, porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto, es una parte muy limitada.

“Todos los salones, toda la parte histórica queda libre completamente, inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial, que es un área, vamos a decir en términos ecológicos o de medio ambiente, ya impactada, es decir, no es esto, sino ya un área moderna; pero todo lo antiguo se conserva y es un departamento. Se llevan fuerte los del Reforma. Les diría que no estoy acomplejado”, aseveró López Obrador.

