El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo “cochupos” (acuerdos) para que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no concluyera el proceso penal contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Tras concluir en 2011 su gestión como gobernador de Coahuila, Humberto Moreira enfrentó acusaciones judiciales por supuestamente haber solicitado al Congreso una deuda de 33,000 millones de pesos para el estado con documentación apócrifa.

En noviembre del 2012, la Procuraduría General de la República lo absolvió por no contar con las evidencias suficientes para acusarlo formalmente. En enero del 2016, Moreira también estuvo detenido en España donde la Audiencia Nacional de ese país le fincó cargos por lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos, aunque finalmente fue liberado.

En ese marco, el presidente López Obrador calificó como una “farsa” las acusaciones que se le hicieron a Moreira, porque éstas no concluyeron con una sanción contra el ex mandatario de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI.

“En aquél entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido (el PAN), un partido tenía una campaña contra él".

"De repente nos enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira".

“Era toda una farsa. Por un lado, públicamente diciendo: ‘Moreira corrupto y debe ir a la cárcel’, cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían —porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo— se exonera al exgobernador Moreira; y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo el licenciado Enrique Peña Nieto y estaba por salir el licenciado Felipe Calderón. Entonces, ya eso no debe de seguir pasando”, comentó.

Calderón responde

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón negó que en su gobierno se haya llegado a un acuerdo de ese tipo, e incluso pidió a López Obrador que indague al respecto.

“Señor Presidente: rechazo categóricamente haber tenido arreglos con el ex gobernador Moreira, con quien tengo públicas diferencias. Si existe algún documento que lo exonere -de dudosa legalidad- debe haber sido, como usted dice, por cochupos que la FGR debe castigar; le pido que lo haga”, comentó.

Sr Presidente: Rechazo categóricamente haber tenido arreglos” con el exG Moreira, con quien tengo públicas diferencias. Si existiese algún documento que lo exonere -de dudosa legalidad- debe haber sido, como Ud. dice, por “cochupos” que la FGR debe castigar, le pido que lo haga. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 24, 2019

Extraditarán a exgobernador

El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, detenido este año en nuestro país al ser requerido en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y sus propiedades y cuentas bancarias —producto de sus supuestos nexos con el narco— han sido congeladas, pidió acelerar su proceso de extradición al gobierno de EU.

El miércoles de la semana pasada, Torres envió una misiva al Canciller Marcelo Ebrard para informarle que ya no había ningún impedimento para extraditarlo a la Unión Americana.

