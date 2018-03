Entre las noticias más leídas del día, en 20 estados del centro-occidente del país, incluyendo la CDMX, los controles de precio de la Secretaría de Hacienda se desmantelarán en noviembre del 2017. Debido a la compleja cadena de suministros, el número de países involucrados en la fabricación del iPhone es increíblemente diverso, además de que su precio de venta es tres veces mayor que lo que cuesta su creación. Carlos Slim y Donald Trump se reunieron en un cena a la que denominaron amistosa, pero ¿cuál es el trasfondo de esto?, Luis Miguel González, director general editorial de El Economista te lo explica.

1. En marzo inicia la liberación de precio de las gasolinas

Se ejecutará paulatinamente a lo largo del 2017, la liberación total de los precios de las gasolinas y el diesel a nivel nacional, que durante décadas han sido decretados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de que los gasolineros determinen estos precios con criterios de mercado, con cinco zonas distintas que se irán liberando paulatinamente, aprobó la Comisión Reguladora de Energía.

En la primera etapa de liberación, denominada fase 1.1, se ejecutará el 30 de marzo para Baja California y Sonora, ya que el 15 de febrero concluirá la temporada abierta de asignación de capacidad de transporte por los cuatro poliductos y las nueve terminales de almacenamiento que Petróleos Mexicanos Logística pondrá a disposición de terceros. Si quieres saber más acerca de estas etapas, entra a la nota completa.

2. Haga propósitos financieros de acuerdo con su edad

Preparar un presupuesto es la recomendación que hoy por hoy se ha vuelto la más recurrente para tener una situación financiera sana. Después de las fiestas decembrinas deberías considerar hacer uno como parte de tus propósitos de año nuevo; sin embargo, quizá te preguntes: ¿por dónde debería empezar?

Aunque existen recomendaciones financieras que se aplican de manera más general, como evitar el sobreendeudamiento y ahorrar, existe una serie de sugerencias para manejar tu dinero que deberías considerar en función de la etapa de vida en la que te encuentras.

Las personas no suelen tener el hábito de la planeación, y si lo hacen no se apegan a su plan; es fundamental decidir qué va a suceder, ponerse objetivos, metas y, sobre todo, darles seguimiento. En esta nota, especialistas en el tema te recomiendan la mejor forma en que podrías realizar el propósito del ahorro financiero en este nuevo año que viene.

3. ¿Cuánto cuesta realmente un iPhone?

Algo que es muy probable no sepas es en dónde se fabrican los famosos iPhone. La respuesta es: en todas partes. Debido a la compleja cadena de suministros dentro de cada una de estas empresas, el número de países involucrados en la fabricación e incluso el proceso de ensamblaje de los dispositivos de Apple es increíblemente diverso.

De igual forma, seguro haz notado que el dispositivo cuenta con las palabras, hecho en China, esto se debe a que la mayoría de los componentes tienden a ser originarios del mencionado país, aunque con frecuencia se fabrican en otros lugares. El montaje de los dispositivos se realiza en su mayor parte en China, por lo que podremos seguir viendo las famosas palabras "Made in China" en sus productos, a pesar de que crean sus diseños en California, Estados Unidos.

Pero a todo esto, vayamos a la pregunta realmente importante, Cuánto cuesta fabricar un iPhobe. Según la firma de investigación IHS, el iPhone 6s Plus le cuesta a la empresa 236 dólares, sin embargo, lo vende a un precio que multiplica por tres el precio del costo, concretamente alcanza la cifra de 749 dólares.

4. ¿Qué significa la reunión Slim-Trump?

Luis Miguel González, director editorial general de El Economista, escribió en su columna sobre la polémica y controversial reunión que sostuvieron el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y el multimillonario mexicano, Carlos Slim.

No es casualidad que Trump haya elegido al multimillonario como primer mexicano para reunirse en su condición de presidente electo. Slim es uno de los mexicanos de referencia en EU. Inversionista en ese país; top cinco de la Lista de Forbes y mayor inversor individual del New York Times. No está de más decir que Trump se siente más cómodo en el diálogo con empresarios y, luego de la elección de su gabinete, no caben dudas acerca de la importancia que tendrán los multimillonarios en la construcción de su Gobierno.

Este encuentro fue gestionado por Corey Lewandowski, ex coordinador de campaña de Trump, quien el 9 de diciembre hizo una visita a la Ciudad de México para ver a Slim y proponerle la reunión, a celebrarse en la mansión del estadounidense, en Florida. Si quieres saber más sobre el tema, entra a la columna completa.

5. Los 9 robots más increíbles del 2016

Hace no muchos años atrás, cuando se escuchaba la palabra robot, la gente imaginaba a un ente humanoide con movimientos rígidos y sonidos electrónicos, al estilo de Terminator, C3PO y Robocop. En la actualidad, el término robot hace referencia a una gran cantidad de dispositivos, mecanismos y tecnologías que van desde la Inteligencia Artificial con la que funcionan asistentes personales como Siri, Alexa o Cortana, hasta los juguetes con los que ahora juegan los niños e incluso, los drones con los que Amazon está comenzando a ofrecer su servicio de entrega.

Pero los robots de los que se hablan en esta lista, publicada por la revista especializada en ciencia y tecnología, Seeker, se encuentran en el espectro de las máquinas automatizadas que sirven sobre todo en los campos de la ingeniería, el rescate, la medicina y el consumo personal.

@davee_son