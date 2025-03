A 5 años de la pandemia Covid-19: Está claro que el mundo lo hizo mal y México aún peor, expertos

A cinco años del inicio de la pandemia de Covid-19, a los especialistas en políticas públicas les queda claro que el mundo lo hizo mal en la gestión de la emergencia y que México todavía peor. Lo grave, es que hoy, el país no está mejor preparado para enfrentar una situación como esa, simplemente porque no tiene un plan de respuesta.

De acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, “Aprender para no repetir”, hay tres claves para comprender el fracaso de la nación en su respuesta a la pandemia: la centralización y personalización de las decisiones; la permanente subestimación de la gravedad de la enfermedad; y la política de austeridad.

Mariana Campos, una de las integrantes de la citada Comisión, explica a El Economista que los factores que influyeron en el elevado número de contagios y exceso de mortalidad registrada en el país (calculada en más de 800,000 y fue una de las más altas del mundo), se pueden agrupar en dos: los estructurales y los que representaron las malas decisiones tomadas por las autoridades.

Si bien el país enfrentaba problemas muy serios en su infraestructura sanitaria, debido a la crónica falta de inversión, así como una alta prevalencia de comorbilidades en la población, según el reporte, el factor crítico, que explica los resultados tan graves y trágicos, es la defectuosa gobernanza de la crisis, pues, casi cuatro de cada 10 muertes en exceso durante la pandemia sucedieron por fallas en la gestión gubernamental.

“Lo que constituyó un gravísimo error es que las políticas públicas implementadas para contener la pandemia no se diseñaron con base en evidencia”, remarca.

Se antepusieron intereses políticos en la gestión de la pandemia

En ese sentido, el consultor, Xavier Tello subraya que la experiencia mexicana demuestra que cuando se ponen por delante los intereses políticos en la gestión de una emergencia como esa, los resultados son malos y cuestan vidas humanas.

Destaca que, quien debió haber regido el manejo de la pandemia es el Consejo de Salubridad General (CSG), pero primero fue emasculado y luego eliminado, porque no convenía a los intereses ideológicos del gobierno.

“A diferencia de la pandemia de 2009, en 2020 esa instancia fue completamente relegada y los recursos se utilizaron de manera facciosa y con intereses políticos”, subraya

Puso como ejemplo que, cuando se obtuvieron las primeras vacunas, lo que se hizo fue guardarlas, luego se implementó la estrategia federal denominada Operativo Correcaminos, implementada por los llamados “siervos de la nación”, personal del Ejército y pocos médicos. El objetivo era conseguir un beneficio político con ello, pero no funcionó.

Ante esa situación, algunos gobernadores y la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, crearon sus propios centros de vacunación con su propia mecánica.

El informe de la referida comisión independiente de investigadores sobre la pandemia, la cual estuvo encabezada por Jaime Sepúlveda y en la que participaron otros 16 reconocidos especialistas en diversas materias como Julio Frenk, Julia Carabias, Elena Medina-Mora y Helena Legido-Quigley, señala que el proceso de toma de decisiones rápidamente fue absorbida por una fuerte personalización. El gobierno renunció a la deliberación en órganos colegiados, consejos, gremios médico o científico.

El CSG, las Academias Nacionales de Medicina y Cirugía, la Academia Mexicana de Ciencias, fueron desplazados por estructuras no previstas en las leyes, normas o protocolos. “Tal resistencia a la deliberación y la incapacidad para adaptarse a las nuevas evidencias que la investigación científica arrojaba, es uno de los factores que explican la persistencia en el error”.

Destaca que en diciembre de 2020 se incumplió con los lineamientos oficiales y vinculantes de estimación del semáforo de riesgo epidémico en la Ciudad de México, así como con la implementación de las medidas sanitarias correspondientes.

En particular, dos cifras utilizadas en el cálculo eran falsas o incorrectas. Como resultado, la suspensión de actividades no esenciales se pospuso dos semanas más de lo debido, según la normatividad aplicable. Por el patrón exponencial del contagio, esto contribuyó a que la epidemia tomara gran fuerza y la Zona Metropolitana del Valle de México viviera una situación crítica.

Destaca que la Ciudad de México contribuyó en forma desproporcionada a la mortandad durante la segunda ola, convertida en la más mortal de toda la pandemia. A pesar de representar sólo 7.3% de la población total del país, la capital aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020-enero 2021, sin considerar la zona conurbada (36,500 de las 153,000 muertes en exceso en estos dos meses). “Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales esta decisión, de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales, constituye uno de los más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria”.

El gobierno optó por minimizar el problema

De acuerdo con Xavier Tello, la primera decisión desatinada fue minimizar el problema, lo cual creó una sensación falsa de que teníamos cierta seguridad ante la presencia del virus.

Eso se hizo porque querían que no hubiera un pánico y que la gente pidiera protección.

A eso se sumó la negativa del gobierno a medir el problema, renunciando a la aplicación de pruebas diagnósticas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel Ramírez, se empecinó en utilizar el sistema centinela creado para diagnosticar la presencia de virus estacionales.

“Él insistió en que esto iba a ser un virus estacional, que no iba a pasar nada y que no se necesitaba gastar dinero del presupuesto en pruebas de Covid y por eso nunca se llevaron a cabo”.

Además, se le restó importancia al uso del cubrebocas. Recordó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se negó a usarlo.

El referido informe destaca que la política de hacer pocas pruebas diagnósticas no solamente fue un elemento activo que instó a la subestimación permanente de la enfermedad entre los mexicanos, sino que constituyó también un factor que vulneró a la población de por sí más desprotegida.

Además, destaca que la ausencia de pruebas está asociada a la pobreza y a una mayor letalidad. El decil de la población más marginada registra la razón de una prueba por cada 100 habitantes, pero una letalidad de 16.1 por cada 100; en cambio, el decil de mayores ingresos registra la realización de 10 pruebas por cada 100 habitantes, frente a una letalidad de 9.3 por cada 100.

No se aportó suficiente presupuesto

Otro desatino, fue no haber aportado el presupuesto necesario para enfrentar la pandemia.

Mariana Campos llama la atención en que, en 2020, en lugar de haber un mayor presupuesto al sector salud, lo que hubo fue subejercicios durante prácticamente todo el año, y, curiosamente, en diciembre se incrementó considerablemente el gasto. Esta estrategia se volvió a utilizar en los años 2021 y 2022.

Al desagregar el análisis, lo que se observó es que una gran cantidad de recursos se fueron de la Tesorería de la Federación al fideicomiso del Fonsabi, lo que quiere decir que no es que se haya gastado ese año, sino que fue poner dinero en diciembre.

“Nuestra hipótesis es que se puso el dinero en ese fideicomiso y luego se reingresó a la tesorería en 2021 y posiblemente ayudó para la compra de vacunas, pero no se tiene probado que haya sido para esta compra (porque no se transparentó el gasto)”.

Los datos evidencian que el gobierno no realizó un esfuerzo fiscal para incrementar el gasto en salud durante la mayor parte de 2020.

A partir de 2020, el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) incrementó su entrada y salida de recursos, pero, al mismo tiempo, redujo su gasto en infraestructura y atención de enfermedades de alto costo. Lo anterior sugiere que este fideicomiso perdió la función para la cual fue creado y comenzó a utilizarse para simular el gasto en salud.

Para la especialista, la gestión de la pandemia demostró que es necesario contar con un fondo para ese tipo de emergencias, pero durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual, se han debilitado ese tipo de fondos. “Parece que este régimen no simpatiza mucho con los fondos de emergencias y son muy importantes”.

La vacunación llegó tarde

Otro problema fue que México llegó tarde a la vacunación contra la Covid-19. Tello recuerda que Hugo López-Gattel se negaba a aplicar vacunas a grado tal que tuvieron que obligarlo, pero luego se negó a renovar los contratos para comprar las vacunas a Pfizer que se destinarían a los niños.

Luego comenzamos a tener una serie de vaivenes con vacunas que venían de varios lugares, porque, por cuestiones ideológicas, el gobierno mexicano no quiso comprar más vacunas de Pfizer y no compró tampoco de Moderna, pues prefirieron las chinas, rusas y cubanas.

El analista llama la atención en que el gobierno quiso pasarle la responsabilidad de la enfermedad a los pacientes, diciendo que no se cuidaban o tenían comorbilidades.

Sin embargo, estudios que se hicieron posteriormente demostraron que los pacientes que murieron fueron, mayoritariamente, aquellos que no tuvieron acceso a salas de cuidados intensivos.

Dado que el IMSS tiene una enorme cantidad de derechohabientes, la mayoría de los pacientes murieron en instalaciones de esa institución, porque no tenían acceso a unidades de cuidados intensivos.

Además, el no tener una adecuada contabilidad de quienes se contagiaban y quienes morían, provocó que muchos pacientes murieran en sus casas y no se sabe cuántos fueron.

En ese tenor el informe refiere que, con notables excepciones, la mayor parte del sistema público ofreció una mala calidad en la atención.

Además, la reconversión hospitalaria desplazó y distrajo la atención de otros padecimientos (cáncer, amputación, operaciones diversas). Un número muy relevante de tratamientos se cancelaron para atender los casos de Covid-19.

Ante estos resultados, Mariana Campos considera que es necesario realizar una investigación sobre las decisiones que se tomaron por parte de las autoridades durante la emergencia y fincar responsabilidades. “El derecho a la salud y a la vida son derechos humanos. El Estado mexicano tiene que garantizarlos e, incluso, se ha comprometido en diversos instrumentos internacionales a hacerlos cumplir”.

Destaca que, contrario a lo que ha ocurrido en otras naciones, el gobierno mexicano no ha querido establecer una comisión para analizar las decisiones que se tomaron durante la emergencia, con el objetivo de aprender de la experiencia y no volver a cometer los mismos errores. “En México el sistema de responsabilidades no funciona”.

Urge prepararnos para un nuevo evento global

Para José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, en materia de gobernanza, la lección aprendida es que haya una sólida estructura de respuesta frente a la pandemia y eso requiere de un único plan nacional que se revise permanentemente en función de un equipo grande.

“En la pandemia de la Covid-19, se necesitaba una gobernanza de todos los sectores de gobierno para poder responder”.

Menciona que, desde hace cuatro años, se discute la necesidad de contar con un acuerdo pandémico, para una mejor gobernanza de la pandemia a escala mundial, lo cual se espera aprobar en mayo, aunque hay dificultades, particularmente a raíz de la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, un reporte sobre la pandemia de Covid-19, realizado por un panel multidisciplinario organizado por el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, plantea que ante las lecciones aprendidas con el Covid-19 y las consecuencias del cambio climático, es urgente prepararnos para un nuevo evento global que tiene altas probabilidades de ocurrir en un futuro cercano.

Hacer frente a las epidemias requiere de nuevas políticas nacionales y una fuerte inversión financiera para fortalecer la infraestructura, los recursos humanos y materiales necesarios para cimentar la planeación e implementación de acciones de prevención, respuesta y acelerar la recuperación.

Refiere que es urgente invertir en infraestructura, en desarrollar equipos de profesionales bien capacitados, en organizar colaboraciones coordinadas entre todos los sectores (públicos y privados) y en preparar y fortalecer el sistema de salud para que funcione como pilar fundamental de la respuesta a las emergencias epidemiológicas y como vocero informativo de la sociedad a través de una eficiente comunicación interna y externa.

Desde la perspectiva de los expertos que participaron en el ejercicio, es muy importante establecer un Comité Asesor dedicado exclusivamente a la gestión de crisis sanitarias, el cual debe articularse con los trabajos del CSG e incluir representantes del sector salud y las secretarías de Estado.

Áreas de oportunidad

Áreas de oportunidad para fortalecer la preparación, respuesta y recuperación pandémica en México

Crear un Grupo Asesor de Crisis Epidémicas.

Evaluar la pertinencia de confinamientos tempranos en función de los primeros indicadores de la emergencia.

Fortalecer el rol del Consejo de Salubridad General (CSG) y el punto focal para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en México.

Fortalecer la colaboración entre el sector federal, estatal y municipal.

Fortalecer la Comisión de Salud en el Poder Legislativo.

Actualizar la normatividad y regulación de las medidas de contención (por ejemplo, aislamiento social).

Elaboración de un Plan Nacional de Preparación, Respuesta y Recuperación (PNPRR) ante pandemias y otras emergencias en salud pública que garantice el acceso equitativo de la población a la atención de la emergencia epidemiológica y de los servicios esenciales.

Establecimiento de los acuerdos intra e intersectoriales para la ejecución del PNPRR.

Fortalecimiento de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (incluyendo los Laboratorios Estatales de Salud Pública, laboratorios de bioseguri dad para poder hacer análisis microbiológicos y moleculares para el diagnóstico).

Alianzas público-privadas y con el sector académico.

Vincular a las organizaciones sindicales con el PNPRR.

Fortalecimiento a los sectores de medio ambiente y agricultura en prevención y preparación pandémica.

Fuente: Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.

Numeralia de la pandemia

De 2020 al fin de la emergencia sanitaria (9 de mayo de 2023), sumaron 808,619 muertes en exceso

México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes en exceso, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, después de Perú, Bolivia y Ecuador

Frente a las 808,619 muertes en exceso, el escenario que las autoridades consideraron como “muy catastrófico” (60,000 muertes por la pandemia) representa apenas el 7.4% de las muertes reales.

Durante la pandemia se registraron 4,843 muertes de personal de salud por Covid-19, la cifra más alta registrada en todo el continente americano.

De la población que recibió atención específicamente por Covid-19, 69% se atendió en servicios privados.

1 millón de negocios cerrados definitivamente.

10.6 millones de mexicanos perdieron el empleo.

2.4 millones de puestos de trabajo perdidos.

6.2 millones abandonaron la clase media.

Descenso del PIB de 8.7%. Su recuperación tardó 31 meses, una de las más lentas de América Latina.

Fuente: Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México