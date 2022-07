A nivel nacional, 4 de cada 10 empresas han experimentado algún acto de corrupción por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, un incremento de 6.4% respecto a 2020 y la cifra más alta desde 2019.

Mientras que, 3 de cada 4 empresarios víctimas de corrupción no denuncian este delito debido a las represalias o por considerar que no sirve de nada, plasman las encuestas contra la corrupción en el Sector Privado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al entrevistar a 2,471 directivos de empresas ligadas a la Coparmex, entre marzo y mayo de este 2022, se identificó que 39% de entrevistados dijo haber experimentado un acto de corrupción por parte de algún servidor público al ofrecer realizar, agilizar o evitar algún trámite o multa o pago a cambio de un beneficio.

Los estados donde los empresarios reportaron más actos de corrupción son: Chiapas (61.4%); Quintana Roo (57.6%); Nuevo León (57.1%) -cabe señalar que es la primera vez que dicha entidad se ubica en los primeros lugares-; Guerrero (54.5%) y el Estado de México con 52.5 por ciento.

En tanto, entre el 21 y 50% del resto de los empresarios ubicados a lo largo de 25 entidades donde también se realizó la encuesta dijeron haber experimentado algún acto de corrupción.

En este contexto se destacó que en 21 de las 300 entidades analizadas aumentó el porcentaje de experiencias de corrupción, principalmente en Nuevo León, con un alza de 24.8%, seguido de Hidalgo, con 24% y Aguascalientes, con 17.7%.

De las empresas que indicaron haber sufrido algún acto de corrupción, el 69% fue por acciones relacionadas con la agilización de algún trámite, 39% para evitar multas, sanciones, y clausuras, y 36% para obtener licencias y permisos.

Los sectores de servicios de apoyo a negocios, manejo de residuos y construcción son en los que hay mayor experiencia de corrupción con 57.9% y 55.7% respectivamente.

De acuerdo con lo expresado por 55.9% de los socios Coparmex encuestados, en los gobiernos estatales se han experimentado en mayor medida actos de corrupción; el 54.0% dijo haberlo experimentado a nivel municipal y el 46.2% a nivel federal.

En cuanto a los funcionarios y su nivel de gobierno, el 60.3% de los empresarios dijo haber sido víctima por un solo nivel de gobierno, ya sea estatal, municipal o federal; el 21.2% señaló a dos niveles y el 18.5% experimentó corrupción por parte de funcionarios de los tres niveles.

Asimismo, las empresas grandes son las que reportan mayor ocurrencia de corrupción con 46.2%; seguidas de las empresas medianas con 45%, las pequeñas con 39.6% y las micros 33 por ciento.

Sobre el tema, Leonor Quiroz Carrillo, presidenta del Comité de Ética e Integridad Empresarial de Coparmex, enfatizó que el desafío es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a combatir los actos de corrupción, ya que, dijo, no suelen contar con medidas de defensa contra la corrupción, en comparación con las grandes empresas.

La percepción

Los datos también indican que cerca de 9 de cada 10 socios de la Coparmex consideran que la corrupción ocurre con frecuencia.

En su turno, Claudia Torres, Investigadora de MCCI detalló los resultados sobre percepción de la corrupción en el sector privado, señaló que únicamente 12% de los encuestados percibió poca corrupción en lo relacionado con sus empresas, mientras que 88% considera que es frecuente o muy frecuente la corrupción.

Mientras que los sectores con mayor percepción de corrupción fueron los de energía, agua y gas, comercio al mayoreo y servicios corporativos.

Sin cultura de denuncia

En tanto, se subrayó que por lo menos el 75% de los consultados no reportó o denunció ante alguna autoridad uno o más actos de corrupción, por lo que dijo que “es fundamental trabajar en la cultura de la denuncia para establecer estrategias adecuadas que permitan frenar este tipo de prácticas”.

En cuanto al 19% de los encuestados que sí presentaron una denuncia por corrupción, el 42% aseguró que su denuncia sí fue recibida pero no se siguió ningún procedimiento legal, el 26% dijo que está en trámite un proceso de sanción o una carpeta de investigación y el 16% desconoce el resultado de la misma.

Por otra parte, el 11% informó que no se sancionó al responsable, mientras solo el 5% manifestó que la denuncia se resolvió y se sancionó al responsable.

Aseguró que como factor primordial para incrementar la cultura de la denuncia, será necesario mejorar estos indicadores, pues para 31% de los encuestados no sirve denunciar, el 23% teme represalias, el 3% no sabía dónde hacerlo, y a otro 3% le solicitaron dinero.

Ante este panorama, la experta sostuvo que las empresas deben tomar medidas para fortalecer su ética empresarial, pues el 71% de los encuestados dijo que en sus empresas existen códigos de ética, el 43% aseguró que cuentan con procesos de auditoría interna y políticas anticorrupción, así como políticas antilavado de dinero y sistemas de denuncia y sanciones.

Con respecto a las brechas de corrupción por género, destacó que 48% de los encuestados aseveró que en su empresa hay un procedimiento para denunciar abuso o acoso sexual, mientras que el 47% negó que este exista y agregó que tan solo el 5% de los encuestados mencionó no saber acerca de esta medida cuyo objetivo es abatir las prácticas de extorsión sexual que en América Latina afectan a 1 de cada 5 personas.

Finalmente, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, comentó que los resultados de esta encuesta reflejan lo que las empresas piensan, padecen y hacen en lo relacionado a la corrupción. Destacó que México no está destinado a ser corrupto y las empresas pueden ser parte de ese cambio.

Mientras que el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, indicó que desde la empresa se tiene que poner un alto a la corrupción y llamó a las empresas socias a no participar, no permitir y denunciar los actos de corrupción. “De ese modo, cuando un lado no se presta a la corrupción se rompe esa cadena”, señaló.