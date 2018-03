Carlos Slim, propietario de Grupo Carso, convocó a una conferencia de prensa a las 12:30 horas de este viernes, donde una larga fila de reporteros esperó su turno para escuchar al cuarto hombre más rico del mundo, según Oxfam.

En la conferencia, Slim Helú habló de la situación que se vive en México, la relación del país con Estados Unidos y su visión sobre el futuro de ambos países a partir de las promesas de campaña y nuevas decisiones de Donald Trump.

1. Estados Unidos va a necesitar trabajadores mexicanos para crecer a 4% como propone.

Dentro del contexto del problema de inmigración ilegal en Estados Unidos y las promesas de Donald Trump sobre la deportación de mexicanos, Carlos Slim dijo que será difícil acabar con la mano de obra mexicana, ya que es necesaria para crecer a 4% como propuso. Agregó que hasta para la construcción del muro se necesitarían mexicanos.

2. No hay sorpresas. No hay secretos. Todo está en su libro. Y que no se piense que le estoy haciendo promoción.

Slim recomendó el libro escrito por Trump, Crippled America: How to Make America Great Again, dijo que es la mejor forma de conocerlo porque ahí se encuentra la visión del magnate norteamericano y la explicación de lo que quiere hacer en Estados Unidos. Bromeó con los reporteros diciendo que no le quería hacer promoción pero que es un buen libro para entenderlo.

3. En esta nueva civilización se necesita gente más preparada, más educada, con más ingresos y sobre todo con empleo. El empleo es una necesidad emocional.

Se ha creado una nueva civilización en la que la educación es un eje fundamental para el correcto funcionamiento, según Slim, tener empleo es una necesidad emocional que debe generar buenos ingresos.

4. La mejor barda que se puede tener es crear oportunidades en México, para que la gente no se vaya.

En la opinión del ingeniero, la mejor solución para el problema de los inmigrantes ilegales no es la construcción de una barrera física, sino crear desde México, oportunidades para que no exista la necesidad de pensar en abandonar el país en busca del sueño americano.

5. Lo que Slim propone es robustecer la economía nacional, mirar hacia México y construir oportunidades aquí. Propone un programa de sustitución de importaciones moderno.

Slim dijo que no hay que estar tan preocupados por lo que pasa en Estados Unidos, sino que hay que voltear a ver nuestro propio país para que las oportunidades estén adentro y la mejor forma de hacerlo es implementando un programa de sustitución de importaciones, moderno.

6. Se necesita un programa de estabilización monetaria, que mantenga estable el tipo de cambio.

El peso ha estado inestable desde antes de que Trump asumiera el poder, por lo que Carlos Slim propuso la creación de un programa de estabilización monetaria para evitar la volatilidad de la moneda mexicana.

7. Hay que crear campañas para consumir lo Hecho en México.

Como muchas personas en redes sociales, Slim Helú piensa que se necesitan más campañas que impulsen el consumo de productos hechos en México, para mejorar la economía mexicana desde casa.

8. Yo estoy muy tranquilo. No es viable llevarse las fábricas, es muy costoso.

Respondiendo a la pregunta de un reportero, Slim dijo que se encuentra tranquilo y no considera viable que la producción e inversión que se encuentra en México, pueda ser fácilmente trasladada a Estados Unidos, principalmente por los costos que implicaría.

9. Lo que es claro es que Trump y su equipo no van a poder negociar por Twitter.

Los tuits de Trump han movido al mundo, desde socialmente hasta la estabilidad de otras monedas, pero el propietario de Grupo Carso dijo que se está creando una crisis innecesaria a partir de una red social, que el equipo del presidente de Estados Unidos no podrá negociar a través de Twitter.

10. La negociación de México tiene un equipo de expertos y hay un consenso de que no hay que limitarse al TLCAN sino que hay que ir más allá.

Hablando de la negociación de los tratados internacionales de México, Slim dijo que no es una situación preocupante, ya que hay un equipo de expertos que trabajan en eso y además, el país no debe tener como límite un tratado, sino pensar más allá.

11. La idea de este encuentro con ustedes fue demostrar mi emoción con la unidad. Trump no es Terminator es Negociator.

Las declaraciones de Donald Trump, tienen sin cuidado al ingeniero porque él mismo dijo que la principal característica del republicano es ser un negociador y en eso va a basar sus decisiones, para generar acuerdos internacionales.

12. Más que buscar aliados, la negociación hay que hacerla directa. Si salir del TLCAN fuera para el beneficio de México, sin duda que estaría dispuesto a hacerlo.

Slim dijo que él estaría dispuesto a salir del Tratado de Libre Comercio si ese fuera un beneficio para México, que lo necesario para el país es una negociación directa.

13. Agradezco el apoyo de quienes me postulan como candidato presidencial, pero puedo hacer más desde mi posición empresarial.

Después de que en redes sociales se creara una campaña por los propios usuarios, postulando a Slim como candidato presidencial, él respondió que puede aportar más al país como empresario que si incursionara en la política.

14. Es un error pensar en boicotear empresas. Lo que hay que hacer es consumir lo que el país produce, sin considerar que sean de empresas extranjeras. Son empleos mexicanos.

La campaña en redes sociales de boicotear a las empresas estadounidenses como respuesta a los ataques de Trump llegó hasta las preguntas de la conferencia de Carlos Slim, a lo que respondió que sería un error perder de vista que las inversiones se han hecho en México y benefician al país económicamente y en materia de empleo.

15. Trump está shockeando. Tenemos que transformarnos y adaptarnos a la nueva civilización. Si Trump cumple lo que promete en crecimiento económico, será bueno para todos.

Slim Helú dijo que si Trump cumpliera sus promesas sobre el crecimiento de Estados Unidos, esto beneficiaría también a México, por lo que hay que trabajar en una nueva forma de actuar para que el país se adapte a una nueva civilización de forma positiva.

16. Yo tengo una cena, así que apúrense.

Bromeando con los reporteros que asistieron a la conferencia, el dueño de América Móvil pidió que se dieran prisa en las preguntas porque tenía una cena.

Twitter: @pegatinaa