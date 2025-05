Más allá de votar o no votar

Estamos a pocos días de que el sistema de justicia que hemos conocido en nuestra historia contemporánea llegue a su fin. A partir del primero de junio, presenciaremos cambios drásticos en la forma de impartir y gestionar la justicia en México. A poco más de un día de distancia, y entre múltiples dudas y cuestionamientos sobre cómo se han establecido las condiciones para llevar a cabo la elección de jueces y ministros en nuestro país, la cual optó por el voto popular, las campañas -algunas de estas rayando en la ridiculez y el absurdo-, los favoritismos, privilegios y las imposiciones, hoy nos encontramos en una vuelta de no retorno que privilegió las imposiciones de proyectos políticos sexenales, sobre el cuidado y fortalecimiento del sistema de justicia, que protege y garantiza nuestra democracia.

Más allá de discutir si se tiene que votar o no votar, insistiré que la elección de jueces y magistrados no puede dirimirse en una contienda electoral por más que se insista en ello. Colocar al Poder Judicial en la arena pública es un grave riesgo, y más cuando hablamos de vulnerabilidades que a lo largo de nuestra historia para bien o para mal, han buscado mantener la autonomía, la independencia, y la libertad de los miembros del sistema judicial para ejercer la impartición de la justicia a sus ciudadanos. Hoy esto ha sido borrado de un plumazo, y estamos frente a la caída de estructuras que perfectiblemente, sostenían aún un andamiaje que contenía los el poder de Estado. Por otra parte, la carrera de los miembros del Poder Judicial, no puede ser medida por votos, sino todo lo contrario, la calidad de su trabajo se mide por el profesionalismo, los méritos, la experiencia y una especialización de largo aliento, que nos garantice que las personas que tienen la responsabilidad del llevar a cabo legítimos procesos, sean los y las mejores, no por aprobación y elección popular, sino por capacidades y experiencia. Depender de las pasiones y los favores en materia de justicia, es jugar en una cancha en donde todo está condicionado y la imparcialidad es imposible.

Sabemos sin dudarlo, que existen muchas críticas sobre nuestro sistema de justicia. Nadie niega que casos de corrupción e impunidad, rezago en muchos casos para atender casos y contubernios han sido exhibidos, y que existen deficiencias que requieren ser subsanadas y en otros casos reformadas. Nadie niega que una reforma judicial es necesaria, pero salvaguardando el Estado de derecho, la autonomía, la imparcialidad y la libertad. Pensar que, con una votación electoral, y una elección directa de jueces y ministros, por el pueblo, se podrá elegir a las mejores personas para gestionar, administrar e impartir la justicia es un error. Por otra parte, las garantías de que las lógicas y contubernios criminales están presentes en la elección de candidatos, será un factor inevitable. No hay forma de garantizar que los intereses y contubernios criminales estén exentos, ya que, al abrir la apuesta al espacio público, todos los intereses pueden verse representados en la selección de candidatos, que nunca debieron de llegar a un proceso como este. Estamos aquí y es la primera vez en la historia, que nos enfrentamos a un proceso como éste, los resultados sean los que sean, requerirán mucho de nosotros, de nuestra acción positiva para involucrarnos y empezar a trabajar desde otras lógicas y recursos para mejorar nuestro sistema de justicia, desde lo local. Esta es una nueva oportunidad para apostar por verdaderas reformas que permitan una justicia más eficaz y eficiente, más profesional y transparente, donde desde los municipios podamos entender mejor nuestras necesidades, objetivos y metas. Quizá este cambio por más complejo que parezca, pueda abrir nuevas oportunidades para crear cambios de fondo que sumen, y que fortalezcan nuestros derechos a recibir una justicia digna, expedita y de calidad, asumiendo las necesidades que desde las localidades puedan ser prioritarias, ahora vamos a construir de abajo a arriba…¿Listos? Solo sumando podemos construir diálogo y nuevos rumbos para todos… Veamos si estamos a la altura de las circunstancias.