Valeria Castro se confiesa en melodías de 3 minutos

El cuerpo después de todo es para Valeria Castro un confesionario. La cantautora canaria nos ofrece en su segundo álbum de larga duración una colección de canciones íntimas, donde habita una serie de crónicas de amor y desamor.

El cuerpo después de todo marca una evolución sonora para la cantautora nacida en La Palma, una de las islas del archipiélago de Canarias. Son canciones que “tienen una cercanía porque son de mi propia vida, mi propia historia”, dice.

El álbum fue grabado parcialmente en la Ciudad de México y Madrid y publicado en marzo de 2025. Fue producido en colaboración con Carles Campi Campón —quien ha trabajado con Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla—. Suma un ensamble de más de 30 músicos incluyendo a Dan Zlnotnik, Ulises Hadjis y Juan Manuel Torreblanca.

El material comenzó a gestarse en la Ciudad de México en septiembre de 2024 tras una extensa gira de 82 conciertos en más de 10 países.

Las 11 canciones que integran El cuerpo después de todo son composiciones expansivas. Comienzan desde el minimalismo y poco a poco agregan elementos sonoros hasta convertirlas en lienzos llenos de vida y color.

Para Valeria Castro estas composiciones son una forma de “confesar aquello que necesito contar al mundo, y la manera en que lo confieso es una contar una historia a través de una melodía de tres minutos”, me contó durante una charla previa a su presentación en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.

El proceso de producción evolucionó de la mano del ensamble de músicos. “Primero fue tocar todos juntos y desde ahí buscar los arreglos y lo que se fuera añadiendo a las canciones”. Para Castro el proceso de trabajar en colectivo es parte de su momento personal como intérprete.

En 2019 publicó su primer EP Chiquita y, con su álbum debut Con cariño y con cuidado, Castro recibió una nominación al Grammy Latino por la canción “La raíz”. “El disco anterior traía mucho de mi tierra, de mi isla y de mi gente, pero no tanto de la persona que la estaba cantando”.

Valeria Castro comenzó con el piano como su primer instrumento, fue en la guitarra donde compuso sus primeras canciones y es su principal herramienta de composición.

Valeria Castro también comienza la composición de canciones a través de la percusión, como otra forma de reflejar su corporalidad y su evolución musical. En su música se pueden escuchar influencias como Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Joaquín Sabina y Alejandro Sanz.

Para Valeria Castro, uno de los principales retos del álbum fue encontrar el sonido de cada canción. Las canciones de El cuerpo después de todo se mueven libremente entre sí con elementos de folk, flamenco, cumbia y mariachi sin realmente permanecer sobre un género.

“Debe ser” une la música mexicana con el folk psicodélico y “Sentimentalmente” se mueve al ritmo de cumbia y bachata.

Su visita a México es parte de su gira por América Latina pospuesta a finales del 2025 y con la que concluirá la promoción de este trabajo discográfico.

Para Valeria Castro El cuerpo después de todo ha sido un trabajo de introspección, como mirarse al espejo. “Este disco ha sido una mirada hacia dentro de mí misma, de todos mis complejos, de mis seguridades y también cómo se proyectan al mundo”.

Estas canciones son “una mirada retrospectiva a cómo quedan las cosas en este cuerpo, cómo afecta las historias que a una le suceden después de todo ello”.